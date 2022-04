Más polémica en Medicina: presenta la renuncia la coordinadora de la carrera de Nutrición

Mientras la comunidad académica todavía no salía de su asombro por la inesperada cesación de la prestigiosa infectóloga Silvia González Ayala y por la renuncia del docente Marcelo Carlos Calí tras recibir un sumario en su contra por dar clases presenciales en 2021, ahora se conoció que presentó la renuncia de la coordinadora de la carrera de Nutrición, Araceli Lebrero, con lo cual volvió a revolucionarse el ambiente en la Facultad de Medicina de la UNLP

La decisión de Lebrero se confirmó en las últimas horas y se suma al clima de conflicto que atraviesa Nutrición tras las denunciada formuladas la semana por docentes. No obstante, según supo este medio, todavía no fue formalizada hasta tanto no avance el expediente dela solicitud.

La novedad fue lamentada por los estudiantes dela carrera, quienes por medio de las redes sociales manifestaron "¿Cómo seguimos?". "Son muchos los problemas que venimos teniendo los estudiantes hace más de un mes: problemas en las inscripciones, materias en las cuales no nos aceptan la matriculación en la plataforma, cambios de comisión que no se efectúan teniendo el certificado de madre/padre y/o trabajador, falta de bandas horarias, información oficial en cartelera con más anticipación para poder organizarnos, entre otras cosas", manifestaron alumnos de una agrupación estudiantil.

Por otra parte, la semana pasada docentes de Nutrición pusieron de manifiesto que "bordean la explotación laboral" y calificaron la situación de "desesperante". "En cuatro de las cinco carreras de la Facultad hay docentes que están a cargo de cátedras y dan clases bajo la modalidad de becarios. Esta irregularidad resulta inadmisible y no existe en ninguna unidad académica de la UNLP, se trata de una relación laboral absolutamente precaria que no contempla vacaciones, aguinaldo ni aportes”, subrayaron los educadores.

La situación con los docentes de la unidad académica cobró estado de ebullición la semana pasada tras la cesación de la infectóloga Silvia González Ayala a los cargos de titular de las cátedra de Infectología de la carrera de Medicina y de Enfermedades Infecciosas de la Licenciatura en Obstetricia "en virtud de haberse cumplido el plazo establecido en el Art. 8º de la Resolución 1067/18 de la Universidad”.

En ese sentido, la docente dejó en claro en ningún momento inició el proceso de retiro: "No solicité la jubilación”, afirma. A la vez, recuerda que en una entrevista con el decano, Juan Basualdo Farjat, “me comunicó que era un trámite de rutina y que estaba en la misma situación".

Unos días antes, también cobró estado público la renuncia del Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Medicina Interna F, Marcelo Carlos Calí, quien acusó haber recibido un expediente en su contra por dar clases presenciales a mediados de 2021.

En la misiva dirigida al decano recientemente electo Juan Basualdo Farjat, Calí señaló que “después de evaluar los hechos ocurridos en los que se me acusa de falta grave por haber ido a dictar clases presenciales a un hospital escuela quiero aclarar que el hecho ocurrió a mediados de 2021, cuando ya estaban habilitados los estadios, los bares, los cines, las fiestas familiares, etc. Que se produjo en una época con muy baja circulación comunitaria del virus y con al menos una o dos dosis de vacunas aplicadas. No me extenderé en los criterios y cuidados utilizados porque ya han sido expuestos en el sumario administrativo que decidieron iniciarme”.

En el texto apuntado a Basualdo Farjat expresó que "no sólo seguiré discrepando con usted desde todo punto de vista (científico, político, etc.), sino que lejos de todo protocolo procesal he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Medicina Interna F. Poco importa ya que hayan decidido mi cesantía. Quiero ser yo el que renuncia y, permítame al menos, tomarme esta licencia".