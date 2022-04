Alejo Alonso sumó 10 años de cárcel a su prontuario, pero seguirá libre

Alejo Raúl Alonso (47) fue condenado a 10 años de prisión al ser considerado culpable del asesinato de Gaspar Argentino Ayala (44), crimen cometido hace casi 23 años en la localidad de City Bell, durante una discusión de tránsito.

Así lo resolvió ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata, en la sede penal de 8 y 57, aunque Alonso continuará en libertad, debido a que recurrió a un cómputo de pena cumplido por otro homicidio, para lo cual invocó un fallo de Corte Suprema de Justicia.

Ese antecedente criminal ocurrió en el año 2000, cuando un repartidor de pizzas, identificado como Adrián Santana, fue asesinado a balazos, el cual -según dictaminó la Justicia- se produjo en el marco de un ajuste de cuentas.

Por ello, ambas condenas quedaron ahora unificadas a la pena única de 22 años por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple en concurso real, pese a que en la audiencia previa la fiscal de juicio, María Victoria Huergo, había solicitado una condena de 27 años.

En el fallo de ayer, los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Claudio Bernard, establecieron una serie de reglas de excarcelación, tales como abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; no mantener contacto con las familias de las víctimas de ambos procesos y recibir asistencia psicológica.

Respecto a los atenuantes que la defensa había planteado en las audiencias, como por ejemplo el hecho de no haber utilizado un arma, o el arrepentimiento del acusado, los jueces entendieron que “la no utilización de arma alguna no resulta una atenuante; en todo caso, su utilización constituye un agravante”.

Por su parte, también se determinó que “el grado de arrepentimiento de Alonso, tampoco puede ser receptado. Más allá que las frases que evoca la defensa no revelan un arrepentimiento del injusto creado -en realidad, Alonso se arrepiente de no haber modificado la causalidad cuando decidió acudir ante el llamado–, hay que apuntar que, por lo general, el arrepentimiento ‘per se’ no constituye una atenuante si no viene acompañado de otro acto que exprese una colaboración activa del sujeto acusado o su esfuerzo por recomponer la relación jurídica quebrantada”.

GOLPIZA FATAL

Gaspar Argentino Ayala murió el 25 de diciembre de 1999 después de haber sido golpeado en forma “demoledora y devastadora”, tras un conflicto vial suscitado en el cruce de las calles 13 y 21A.

Los autopsiantes concluyeron en el juicio de cesura que el autor “tendría que ser un karateca o alguien especializado en el arte de golpear”.

Si bien Ayala llegó a su domicilio luego de esa gresca, murió cuando estaba recostado sobre una cama.

En el marco de este derrotero judicial, la fiscalía en la audiencia anterior le llegó a pedir la detención a Alonso, aunque para el Tribunal siempre estuvo a derecho y no hizo lugar a la medida.

Tal como se mencionó anteriormente, Alejo Alonso es un exconvicto, ya que purgó una condena de 14 años de prisión por el recordado crimen del repartidor de pizzas, Adrián Santana, que fue ejecutado de varios disparos en la esquina de las calles 12 y 38, en la noche del 23 de octubre del año 2000, diez meses después de lo sucedido en la localidad de City Bell.

La Justicia concluyó que el crimen fue motivado por un ajuste de cuentas a raíz de un incidente que tuvieron Alonso y Santana en el bar Almendra, que funcionaba en la esquina de 8 y 57, a metros de la sala de audiencias donde se realizaron los debates del caso.

Igualmente, Alonso -hijo de un médico policial- estuvo poco más de ocho años tras las rejas por ese homicidio, ya que lo beneficiaron por la aplicación de la ley llamada del “2x1”, ya derogada.

Sus años de detención fueron casi siete años, entre 2003 y 2010, por lo que llevaba computados unos 12 por aplicación de esa polémica normativa vigente por aquel entonces.

LA RESPUESTA DE LA DEFENSA

Los abogados que representan a Alonso en este juicio, Alfredo Gascón y Miguel Molina, informaron a EL DIA que apelarán la decisión del Tribunal, en todas las instancias posibles.

“Vamos a recurrir a Casación, manteniendo todos los planteos previos a la cesura. Estamos estudiando el fallo, pero lo que queda claro es el desproporcionado pedido de pena de la fiscalía y que Alonso continuará bregando por su inocencia en todas las instancias que tenga habilitada”.