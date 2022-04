VIDEO. Alumnas de una secundaria de La Plata denunciaron acoso y realizaron una sentada

Un grupo de alumnas del colegio secundario San Miguel de La Plata realizaron una sentada dentro del establecimiento para denunciar distintas situaciones de acoso por parte de compañeros y exponer la falta de respuesta de la institución ante sus reclamos.

Desde la comunidad educativa del colegio, situado en 44 y 135, Barrio Gambier, señalaron que la problemática es denunciada por las estudiantes de una división de tercer año del turno mañana.

"Las chicas denuncian que en los recreos, en los pasillos y en el aula las tocan, les levantan la pollera, le muestran sus partes íntimas, entre otras situaciones de acoso", señalaron.

Según alertaron, las estudiantes denuncian "violencia física, verbal y psicológicas". "Son chicos que golpean, se realizan masturbaciones en el establecimiento. Uno de ellos tocó a más de 5 alumnas y amenaza a todo el mundo", expusieron.

Durante la jornada de protesta las estudiantes realizaron afiches y los exhibieron en las paredes del colegio para reflejar el reclamo.

"Vengo al colegio a estudiar, no a ser acosa", "Si el colegio es mi segunda casa, quiero por lo menos sentirme segura", "No pongas en dudas lo que me costó decir", fueron algunas frases y consignas que se leyeron en los carteles.