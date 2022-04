VIDEO. Final feliz: tras la publicación de EL DIA, apareció la mochila de los investigadores polacos

Los dos investigadores de Polonia que el viernes arribaron a La Plata por primera vez para sumarse al Conicet, y que en el ingreso a su alojamiento cerca del Centro sufrieron la sustracción accidental de una mochila con valiosísimos elementos para el desarrollo de sus tareas, finalmente lograron recuperar sus pertenencias. De esta forma, la historia que comenzó como una pesadilla tuvo un final feliz para los visitantes polacos.

Como informó este medio, en la llegada a su alojamiento, en un edificio de 14 entre 60 y 61, los científicos se olvidaron la mochila en la vereda y cuando se percataron del descuido bajaron por ella. Sin embargo, no encontraron nada y todo se convirtió en un momento de angustia. Es que la mochila contenía una laptop de trabajo, un Ipad, discos externos, anteojos, llaves y documentación, entre otros efectos personales de importancia.

En principio, en medio de la sensación de tristeza de sus colegas platenses, se pensó en una sustracción intencional. Pero no se dieron por vencidos. En un intento de recuperar los elementos dieron a conocer el caso en EL DIA y dispusieron de un teléfono de WhatsApp y el pago de una recompensa.

El final feliz y la dura realidad de la familia que encontró la mochila

Lo que ocurrió ese día en la acera del edificio de calle 14 es que un hombre y una mujer oriundos de barrio El Carmen y que habitualmente recolectan residuos en la calle para ganarse la vida vieron la mochila en la vereda, lo cargaron en su carro y continuaron con su viaje.

El recolector se llama José, quien en diálogo con EL DIA contó que "la mochila estaba tirada al lado de una planta, la agarré y la tiré arriba del carro". "Cuando llegué al depósito vi lo que tenía y la dejé. El sábado y el domingo pasamos por el mismo lugar. Miramos si había un papelito o algo por la mochila. Lo que contenía a nosotros no nos servía de nada. Y ayer a la tarde vimos la publicación y llamamos al teléfono. Estoy contento porque se la pude devolver a la gente que la necesitaba" relató.

Mónica, su compañera, agregó que "me comuniqué por teléfono, les dije que tenía la mochila en mi casa". "Nosotros queríamos saber de quién era, porque hay gente honesta y gente que no". "Ayer mi hija me mandó la publicación y agendé todo. Era un laboratorio y como era domingo no me iban a atender", dijo.

De ese modo, los científicos polacos recuperaron la mochila tal cual la habían dejado en la vereda. "Ellos me pagaron el remís de ida y vuelta y me dieron una recompensa. Yo no pedí nada, pero ellos me dieron igual. A mí me sirve, tengo 11 hijos, uno de ellos discapacitado porque se cayó de un 4to. piso. Es la lucha del día a día", expresó Mónica.

"Vivimos en una casita chiquita, somos 7 acá. Nosotros juntamos en la calle para comer en el día a día. A veces no tenemos para comer", contaron sobre sus dificultades del día a día y su tarea de recolección en las calles de la Ciudad. Por otro lado, hablaron de sus necesidades más inmediatas: "A nosotros nos hace falta chapas, bolsa de cemento y elementos de construcción. También necesitamos calzados. Está todo muy caro".