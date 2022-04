Minuto a minuto.- ONU debate la masacre de Bucha

En el día 41 desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU debate la masacre de la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, de la que se acusa a las fuerzas ocupantes rusas, al tiempo que la ofensiva se acentúa en el este del país, donde Rusia trata de controlar las regiones de Luganks y Donetsk.

Según el alto mando ucraniano, Rusia está reagrupando tropas y prepara una operación ofensiva en el este para intentar controlar totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk. La ciudad de Sloviansk, según algunos analistas, puede ser la "próxima batalla fundamental" por el control del este del país.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, denunciará este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la matanza de Bucha y, según dijo, "todos los delitos de los ocupantes (rusos) están documentados".

En el comienzo del 41 día de invasión rusa de Ucrania, estos son los últimos acontecimientos:

- Una embarcación civil se hunde en el puerto de la sitiada ciudad de Mariúpol luego de que las fuerzas rusas dispararan contra él, dice Ucrania. El barco fue alcanzado durante un "ataque (ruso) desde el mar'' que provocó un incendio en la sala de máquinas, señaló el Ministerio del Interior ucraniano en un comunicado. La tripulación fue rescatada, incluyendo un marino que resultó herido, añadió. Según las autoridades, que publicaron una fotografía del mercante, el buque tenía bandera de República Dominicana. No concretaron cuántas personas estaban a bordo ni sus nacionalidades. Las fuerzas rusas llevan semanas bombardeando Mariúpol en un intento por afianzar el control en la costa suroriental del país.

- Rusia prepara una ofensiva en el este: Rusia está reagrupando tropas y prepara una operación ofensiva en el este del país para intentar controlar totalmente las regiones de Donetsk y Lugansk -cuya independencia ha reconocido Moscú-, según el último informe del Alto Mando del Ejército ucraniano, publicado este martes en el inicio del 41 día de invasión. "El enemigo está reagrupando tropas y concentrando sus esfuerzos en preparar una operación ofensiva en el oriente de nuestro país. El objetivo es establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk", dice el Alto Mando ucraniano, que afirma que ha concluido el repliegue de tropas y que éstas se trasladan a la ciudad rusa de Valuiki, en la provincia de Belgorado.

- Sloviansk, próxima batalla clave: Los esfuerzos de las fuerzas rusas para capturar Sloviansk probablemente serán la próxima batalla fundamental de la guerra en Ucrania, según el último análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, de Estados Unidos, para el que es muy improbable que tuviera éxito una ofensiva frontal rusa contra Donetsk y Lugansk sin conquistarla. Sloviansk también está en la región de Donetsk, más cerca del límite con la provincia de Jarkov. Pero si no toman la ciudad de Sloviansk "es poco probable que los asaltos frontales rusos en Donbas rompan de forma independiente las defensas ucranianas y la campaña de Rusia para capturar la totalidad de Lugansk y Donetsk probablemente fracase".

- Los satélites contradicen la versión rusa sobre Bucha: El diario The New York Times ha publicado unas imágenes satelitales que aparentemente contradicen la versión rusa de la matanza en Bucha, ciudad ucraniana donde este fin de semana aparecieron decenas de cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas, algunos maniatados o en fosas comunes. El rotativo neoyorquino publica unas imágenes grabadas por un satélite de la empresa especializada Maxar Technologies, que datan del 11 de marzo pasado -fecha en que las tropas rusas aún ocupaban la ciudad- y donde se ven once bultos tendidos en el suelo "similares en tamaño a un cuerpo humano" en una sola calle llamada Yablonska.

- El riesgo de ocupar Kiev disminuye: El riesgo de que Kiev sea ocupada por las tropas rusas ha disminuido después de que Moscú reubicara al grueso de sus soldados que estaban cerca de la capital ucraniana en áreas del norte, en dirección a Bielorrusia, dijo el Pentágono. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, afirmó en una rueda de prensa que "la mayoría de grupos tácticos de batallón que estaban formando contra Kiev, al menos en el norte y el noroeste, han comenzado ahora a retirarse lejos" de la capital.

- Rusia revisa sus objetivos: Estados Unidos aseguró este lunes que Rusia está "revisando sus objetivos" en la guerra de Ucrania y planea centrarse en el este y en parte del sur en lugar de tratar de invadir todo el país, y pronosticó que la nueva fase del conflicto será "larga". Así lo indicó Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden: "Creemos que Rusia está revisando sus objetivos de guerra, están reposicionando sus fuerzas para concentrar sus operaciones ofensivas en el este de Ucrania y parte del sur, en lugar de atacar la mayoría del territorio", dijo Sullivan en una rueda de prensa. Nuevos corredores humanitarios: El Gobierno de Ucrania ha planificado la apertura este martes de un total de siete corredores humanitarios para evacuar ciudadanos de las zonas más castigadas por el asedio y los bombardeos rusos, anunció la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en su canal de telegram. El corredor más importante es el que transcurre entre Zaporiyia y la ciudad de Mariúpol, asediada por las tropas rusas casi desde el principio de la invasión, el pasado 24 de febrero, y que no cuenta con los servicios básicos para atender a su mermada población.

- Zelenski dice que Rusia miente sobre Bucha: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó las "mentiras" rusas sobre manipulación de los muertos en la ciudad de Bucha, y dijo que "todos los delitos de los ocupantes están documentados". Zelenski dijo que acaban de comenzar una investigación sobre todo lo que han hecho los ocupantes, y que "hay información sobre más de trescientas personas asesinadas y torturadas solo en Bucha. Es probable que la lista de víctimas sea mucho más grande cuando se revise toda la ciudad".

- Zelenski en el Consejo de Seguridad: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigirá este martes al Consejo de Seguridad de la ONU, que celebra una nueva sesión sobre la guerra en su país, en el que expondrá los resultados de su visita a la localidad de Bucha. La comparecencia de Zelenski fue comunicada por la representación del Reino Unido (presidente de turno del Consejo) en la ONU, en un tuit en el que dijo que la sesión servirá para "asegurarse de que se oye la verdad sobre los crímenes de guerra rusos". Zelenski tiene también previsto hoy dirigirse al Congreso de los Diputados de España.

- Estados Unidos quiere echar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos: Estados Unidos anunció este lunes que va a buscar la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC, siglas en inglés) en respuesta a las atrocidades que se atribuyen a sus soldados en la localidad de Bucha, una matanza que Moscú insistió en tildar como un "montaje".

- Las duras imágenes de cadáveres esparcidos por calles de esta ciudad cercana a Kiev marcaron este lunes las discusiones en Naciones Unidas, donde Rusia trató sin éxito de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar lo que llamó "atroces provocaciones de los radicales ucranianos en Bucha". Documentar los crímenes de guerra: Estados Unidos anunció este lunes que se unió a un equipo internacional para documentar los supuestos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, pero evita hablar todavía de "genocidio" en el caso de la masacre de Bucha. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó que un equipo estadounidense de fiscales y expertos está respaldando a la unidad de crímenes de guerra de la Fiscalía General de Ucrania en la recopilación de pruebas que permitan llevar a Rusia ante los tribunales.