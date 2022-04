A un año de la muerte de Mauro Viale: sus últimos días, el dolor su esposa e hijos y el homenaje que le rendirán

En un reportaje que le concedió a Ángel De Brito, el conductor de LAM le consultó cómo fueron los últimos días de su esposo, quien perdió la vida a causa del Covid. Leonor Viale lo primero que aclaró fue: "Esto pasó porque no le dieron la vacuna a tiempo. A él le habían ofertado pero no aceptó que fuera por izquierda y todos lo lamentamos profundamente porque no pudo resistir a este bicho maldito". Luego, la mujer de Mauro Viale contó: "Él se vacunó el jueves, teniendo Covid sin saber. Le subió la fiebre a 39,5º en medio del programa,. Se quedaba dormido y no se daba cuenta. Volvía a casa y se agarraba de las paredes. Llamamos a todas las emergencias. El primer día las rechazó, no quiso saber nada. No medimos que iba a tener los pulmones en la medida en que estaban. Me dijeron que estaban esmerilados por el bicho".

La esposa de Mauro Viale detalló luego cómo fue excactamente lo sucedido: "Llamé yo a la prepaga, vinieron los médicos y le dijeron que le iban a hacer una tomografía. Él no quiso. Al día siguiente vinieron tres diferentes dotaciones de médicos y no había manera tampoco. Él pensaba que no tenía más que una fiebre".

HOMENAJE Y CIERRE DEL DUELO

El domingo hacemos un monumento de acuerdo a como son los ritos de la religión, que indica que el duelo dura un año y se cierra simbólicamente con un monumento de mármol y una inscripción en la que cada uno le dedica una frase de amor”, dijo Leonor.

“No hay más que amor porque, evidentemente, hubo amor, admiración, entrega, enseñanza de este gran maestro. Le estoy haciendo un pequeño homenaje a un grande”, expresó.

Pero la hija de Mauro y Leonor, Ivanna Viale, vive la situación de otro modo: según explicó su mamá, ella no se siente aún en condiciones de dar por terminado el duelo por la muerte de su papá, que falleció a los 73 años, en el Sanatorio de Los Arcos, a causa del coronavirus.

EL DOLOR DE JONATAN

En su diálogo con Leonor, De Brito quiso saber cómo hizo Jonatan Viale para seguir adelante tras la muerte de su padre dado que él mismo se contagió coronavirus y tuvo que ser internado, pero apenas se repuso, no paró de trabajar.

"Jony hace una terapia maravillosa con un analista de súper lujo que lo fue llevando tan bien que es lo que le permite a él estar plenamente entregado al trabajo", explicó la madre del periodista. Y, psicoanalista ella también, consideró que en su proceso de duelo, Jony decidió tomar lo mejor de su padre: su inclinación incansable al trabajo.