VIDEO.- Centro Vecinal Unidos de Olmos: un club de barrio proyectado para deportistas de élite

El Club Centro Vecinal Unidos de Olmos tiene como principal actividad el fútbol pero muy pronto, esa propuesta se ampliará para llegar a todo el barrio. Con una sede, donde se preparan grandes sorpresas, y dos canchas, su principal premisa es ir por más.

Unidos de Olmos, ubicado en 44 entre 183 y 184 nº 4439, cuenta con la actividad futbolística tanto para masculino como femenino desde los seis años hasta la categoría senior. La cuota social es de $500 y el gimnasio -acondicionado para deportistas de élite- tendrá un valor de $2500 con descuentos para socios.

Allí reciben a diario cerca de 800 chicos en todas las categorías de fútbol. El complejo deportivo a estrenar el mes que viene contará también con espacios para un gimnasio equipado con alta tecnología, salón de crossfit, funcional, pilates, yoga, danza, zumba y spinning. Con una propuesta innovadora, tendrán también consultorios para nutrición, psicología social, psicología deportiva y kinesiología: “es un proyecto que está pensado desde hace años pero pudimos empezar a concretarlo el año pasado”.

Esta institución fue fundada el 5 de febrero de 1939 y a lo largo de su historia levantó la copa en los campeonatos de 1948, 1985, 1993 y 2019. Al predio de 44 se le suman las canchas de 179 y 40, donde entrenan desde juveniles hasta cuarta y el de 193 entre 46 y 47 para infantiles.

Luis “Colo” Pérez destaca el avance que ha tenido en los últimos años la institución, ahora con la mente puesta en un gimnasio dentro de la sede de 44 que tendrá todo para deportistas de élite. Está pensado para los socios y las puertas estarán abiertas a los vecinos. No será necesario estar asociado para usar las instalaciones.

La proyección no solo pasa por lo deportivo, con la intención de mantener el espíritu de un club de barrio. En mayo esperan poder inaugurar un restaurante que contará con parrilla y a futuro, una pensión para que los jugadores puedan vivir allí.

Durante la pandemia, la situación económica los llevó a tener que recibir ayuda del Estado “porque era y es imposible mantenerlo sino”. Muchos de los chicos que asisten no pueden pagar la cuota social, pero eso no es impedimento para que sigan participando de las actividades.

Si tiene que hacer un balance, Luis Pérez destaca que “crecimos mucho. Solo teníamos fútbol”. Como relató, el predio donde entrena infantiles es propio y el de juveniles es alquilado. Su próxima meta es lograr la donación de tierras para poder nuclear todo en el mismo lugar.

Días y horarios

Fútbol femenino (179 y 40):

Primera y Reserva: martes, miércoles y viernes 18 hs.

Sub 10/ Sub 12/ Sub 14/ Sub 17: martes y viernes 18 hs.

Fútbol masculino (44 entre 183 y 184):

Primera y Reserva: lunes, martes y jueves 16hs.

Senior: lunes, miércoles y jueves 19.30 hs.

Pre novena, novena y octava (44 entre 183 y 184): martes, jueves y viernes 18.15 hs.

Séptima, sexta, quinta y cuarta (179 y 40): martes, jueves y viernes 18.15 hs.