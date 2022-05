VIDEO. La iniciativa de ex combatientes de Malvinas de la Región para ayudar a personas con discapacidades

Una mañana a pura emoción se vivió en Berisso de la mano de tres ex combatientes de Malvinas que hace unos años montaron un taller de armado y reparación de dispositivos ortopédicos para donarlos a personas con discapacidades que no cuentan con medios o recursos para acceder a ellos. El proyecto es encarado por Daniel García Cueto, Gustavo Di Luca y Juan Carlos Mancouwski, que en una de sus últimas acciones solidarias ayudaron a Santino, un chiquito con severas dificultades motrices, con la donación de una silla bipedestadora.

EL DIA se hizo presente en el taller, situado en Montevideo y 8, en donde el grupo de veteranos de guerra lleva adelante su labor solidaria. Allí recibieron a Santino luego de tomar conocimiento de la lucha de su familia para conseguirle el bipedestador. El nene probó el equipo satisfactoriamente y eso dio lugar a un momento emotivo por el objetivo cumplido tras un largo camino de trámites y tocar puertas en diferentes ámbitos. Más tarde se lo alcanzaron hasta su casa debido a que, por las dimensiones del artefacto, resultó imposible transportarlo en auto.

Daniel habló de un particular episodio que lo movilizó a llevar adelante la iniciativa: "Yo trabajaba en una escuela y una vuelta vinieron los chiquitos descalzos y eso me mató. Entonces le pedí permiso a la directora y salí a buscar calzado. Me gustó mucho la acción social y decidí juntar a gente de confianza, como Gustavo y Juan Carlos, y arrancamos".

"Nos pusimos al hombre este tema porque vimos que nadie podía solucionar el problema de las criaturas. Yo soy herrero y nos pusimos en marcha". Acerca de la ayuda que recibió Santino, contó que "es muy importante porque el bipedestador le va a permitir a él ventilarse la espalda, la cola y las piernitas para evitar que se le produzcan escaras".

Se trata de un proyecto que actualmente "cuenta con más de 400 puntos de apoyo a nivel nacional". "Hay empresas que nos avalan con insumos, mercadería, leches especiales y muchas cosas más", dijo. "En este momento tenemos acá unas setenta sillas de rueda aunque contamos con un total de 500", aseguró.

"Nosotros hacemos reparación. A su vez mucha gente trae sillas de chicos que crecen y las cambian por otras. Nosotros entregamos sillas posturales, bipedestadores, camas ortopédicas, colchones especiales. La gente brinda su apoyo constantemente", destacó.

Daniel comentó que las donaciones se realizan por medio de la Agrupación Solidaria Argentina y se reciben "en la vieja hilandería de Berisso", en donde funciona el taller. Asimismo, resaltó que "estamos en todo el país y cada persona que necesite una silla de rueda se la podemos enviar sin importar el lugar porque tenemos un convenio con las líneas de colectivo".

Incluso dijo que "a partir de una donación en Estados Unidos hemos mandado una silla de rueda a Puerto Rico". "También mandaron dos desfibriladores que fuimos a retirarlos a la embajada", agregó.