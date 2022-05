A dos días del debut: escandalosa renuncia de Ingrid Grudke a la revista "Cobra K" de Nito Artaza

Y llegó un nuevo escándalo. Ahora es el turno de la nueva revista de Nito Artaza: Ingrid Grudke renunció y apuntó duramente contra la producción del espectáculo en cuestión.

La modelo contó sobre la decisión que tomó a dos días del estreno de Cobra K. “Ya no era digno trabajar así y decidí dar un paso al costado”, comentó

Vale destacar que, el mencionado estreno estaba programado para este jueves 12 de mayo a las 20 horas en el teatro Premier y ahora quedó suspendido “hasta nuevo aviso”. Así informaron esta tarde desde la oficina de prensa que está a cargo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la renuncia de Ingrid Grudke, una de las atracciones que iba a contar la revista, en medio de un escándalo.

Así, las declaraciones de Ingrid, están destinadas a la producción del show que va a tener en el escenario grandes figuras como Nito Artaza, Gladys Florimonte, Victoria Xipolitakis, Guillermo Fernández, Adriana Chaumont y Marcelo Toscano.

“Si, renuncie. La verdad es porque estábamos a dos días del debut y había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así”, comentó Ingrid Grudke en diálogo con este medio. “Yo le pongo muchas ganas, pero honestamente llegó un momento que colapsé por un montón de situaciones y ya no era digno trabajar en esas condiciones, y decidí dar un paso al costado”, agregó.

Consultada sobre cuáles eran las condiciones que motivaron su salida del show, explicó: “Cuando me llamaron me ofrecieron varias participaciones artísticas que no están. No teníamos ensayo, excepto mi cuadro musical del cual me preocupé con mis bailarines. Básicamente, el director artístico no existió y no hubo un orden ni disciplina en la organización del espectáculo. Esa es la verdad”.

Finalmente, la modelo señaló: “fue una sumatoria de cosas: por ejemplo, yo no puedo permitir que los bailarines no tengan los zapatos. Ellos estaban preocupados porque los tenían que tener hace una semana. Las luces y la técnica recién aparecieron recién este el lunes”, agregó.

“Ahora suspendieron la función del jueves y es la excusa porque yo renuncie. Quedan dos días más para que ellos puedan debutar. Me parece una falta de respeto hacia mí y a todo el elenco. Las remamos todo y por primera vez creo que no es problema de los artistas que están en escena. Yo no soy de abandonar nada y la remo hasta lo último. Sé de espectáculos y por lo menos las luces y el sonido tendría que haber estado hace una semana. Recién estuvieron hoy que es martes y el jueves se estrenaba. Esa es la situación”, concluyó.