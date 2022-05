VIDEO. Víctima de la “estafadora del candy bar”: “Me dijo que estaba en coma por el covid”

Luego del escrache a la "estafadora del candy bar" en su domicilio en La Plata, una vecina que dijo ser víctima suya, Victoria, rompió el silencio y habló de la modalidad que la acusada empleaba para embaucar a sus clientes.

La mujer, que participó del escrache y además formalizó una denuncia penal, recordó que "el 10 de enero contrato su servicio a través de Facebook con motivo del primer año de mi hija". "Quería que saliera todo perfecto. Ella me pasa su WhatsApp, me dice los precios y empezamos a hablar", dijo.

"Sólo me tenía que hacer unas galletas con forma. Ella me dice que se manejaba con transferencias y yo no uso aplicaciones. Le dije que le podía dar la plata en mano. Me dio dirección, número de departamento y le di la plata en mano, 3 mil pesos", relató.

"Somos 20 chicas las estadas por esta mujer. Hace 10 años que hace esto. Ella vivía en Capital Federal y se dedicaba a hacer esto mismo allá. Todo saltó a la luz porque una chica comentó lo que le pasó. A mí me lo canceló a horas del cumpleaños de mi hija, en febrero. Me dijo que había caído en estado de coma por covid. En su momento le creí porque sé lo que es el covid. Así, caímos todas", sostuvo.

"Gracias a la publicación de la chica me di cuenta que me estaba estafando", sostuvo.

Y agregó: "La última víctima es una chica a la que le estafó 23 mil pesos. El problema es el daño que te produce en ese momento. A otra chica le canceló unos días antes del cumpleaños del hijo. No puede ser, le tengo que sacar la careta, dijo. Vinimos, la vi e hicimos los videos. Luego hicimos la denuncia porque es una estafadora. A la gente le cuesta ganarse la plata. Así como me estafó a mí, estafó a mucha gente".