Escracharon a "la estafadora del candy bar", que engañó y frustró cumpleaños a familias platenses

Una mujer fue escrachada luego de engañar y estafar a familias que contrataron su servicio de "mesa dulce" que ofrece a través de las redes sociales el servicio para cumpleaños y eventos especiales en La Plata.

La acusada está bajo el ojo de la tormenta de varias personas que revelaron que desaparece y nunca entrega los pedidos.

“El 10 de abril le consulté el precio. Me dijo cuánto salía y me pasó su número de WhatsApp. Dentro de todo era barato y lindo. Me convenció. Le transferí $2500 en concepto de seña. Era la mitad del costo total del candy bar”, contó una damnificada a TN.

Así como ella, son varias los damnificados que relataron los "engaños" por parte de la apuntada que en las últimas horas fue escrachada en su domicilio.

Debido al tumulto originado por los estafados en plena calle, intervinieron efectivos de la Policía que mediaron entre ambas partes. “Hace tres meses que tenés nuestro número de cuenta”, reclamaba una de las damnificadas, mientras que otros aseguran sufrir una situación similar.