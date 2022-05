"Estacioná donde quieras" versión Ensenada: autos "dueños" de las veredas

La sección que inauguró diario El Día, “Estacioná donde quieras”, cada vez tiene más casos y esta vez vecinos de Ensenada se sumaron al reclamo hacia los que se "creen dueños de las veredas".

Una vecina no dudó en en enviar las imágenes de la vereda ubicada en la zona de Sidotti, entre Brasil y Ecuador, la cual mencionó que "siempre está llena de autos y no se puede ni caminar". En esta línea además dijo " que se deben bajar a la calle para poder transitar, y muchas son personas mayores".

En Ensenada

Asimismo el "Estacioná donde quieras" sumó nuevos ingresos en la Ciudad y este miércoles apuntaron sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la salida de una cochera en calle 49 entre 19 y 20.

El dueño de la vivienda además mencionó que "no pudo sacar mi vehículo desde las 9hs hasta las 16 horas". Y agregó: "un caradura que no le importo nada. Me hizo gastar más de $1000 en taxi y llegar tarde a mí laburo. Una basura de persona. Si uno reacciona mal, termina siendo el culpable".

Sobre la salida de una cochera

Por otro lado "algo insólito" mencionaron, en el Hospital Español habían autos estacionados en fila bajo un cartel que decía "prohibido permanecer estacionado".

En el Hospital Español