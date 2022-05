VIDEO. La perlita de Andújar en el sorteo de los penales con Argentinos: "Yo no elegí el azul"

Una vez finalizado los 90 minutos reglamentarios en el encuentro entre Estudiantes y Argentinos Juniors (empate 1 a 1), correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pasó algo realmente asombroso. Mariano Andújar, capitán y arquero pincharrata, se juntó en la mitad de cancha junto a Fausto Vera (capitán del "bicho") para hacer el correspondiente sorteo de la definición desde los 12 pasos. Fernando Echenique, quien impartió justicia en el partido, los reunió a ambos en el círculo central y tiró la moneda.

Luego de que el ex arquero del seleccionado argentino gane el primer sorteo, eligiendo lugar (arco) donde se iban a patear los penales, allí ocurrió la otra gran historia que terminó siendo una de las perlitas de la tarde noche en el estadio de 1 y 57: Echenique consulta a los capitanes y el jugador de Argentinos elige color verde, quedando el azul para los locales.

Una vez que el objeto cae al piso y marca el color elegido por la visita, Andújar reclama: "Yo no elegí la azul. Vos no me dejaste. Hacelo de nuevo", le reclamó indignado al árbitro del partido. Luego de las explicaciones de Echenique la elección, el capitán siguió con su protesta: "No pará, ¿a dónde vas?". Sin dudas, luego del hecho, varias repercusiones en redes sociales se hicieron eco de la palabra de uno de los referentes del club.

El partido finalmente se dio con victoria para Argentinos, que lo derrotó por penales por 4 a 3 y lo dejó sin chances de seguir en la próxima instancia en el torneo, en el cual se enfrentaba con Tigre, quien este miércoles dio la sorpresa y le ganó a River 2 a 1 en el Monumental.