VIDEO. Stella Maris, la agente de tránsito que trabaja "de taquito"

En una gran historia particular que pudo acceder El Día en las adyacencias de las calles 45 entre 1 y 2, se conoció el relato de Stella Maris, una agente de tránsito que llamativamente trabaja en tacos, a pesar de que permanece mucho tiempo parada en la calle, haciendo su trabajo: "Hace 8 años que estoy trabajando en Tránsito. Yo me levanto de tacos y me acuesto también de tacos. Desde los 14 años que los uso. También cocino. Lo único que no hago es baldear de esta forma, porque se me estropean los zapatos (ríe)".

"No tengo zapatillas. Tengo unas que me regaló mi hija, que las uso en mi casa cuando estoy sentada, que se que no voy a hacer nada. No salgo a la calle sin tacos. Es una costumbre". comentó. A lo que luego agrega: "Trabajo 8, 9 horas por día. Estoy parada y también ando en moto, para todos lados. Estoy bien, bárbaro. Me agarran dolores de pierna sin tacos".

Por otra parte, nos relató sobre cómo ella lleva adelante su labor y la relación con los ciudadanos: "Hay que tener carácter en el trabajo este. Hay que hacerse respetar, porque sino te pasan por arriba. Recibís maltrato, la gente está muy agresiva, pero yo no me callo. Yo no le falto el respeto a nadie y no me gusta que me lo falten".

Entre risas y seriedad por el trabajo que lleva a cabo, Stella se brindó a dar una charla distendida y seguramente tendrá muchas anécdotas que le han pasado en estos casi 10 años la tiene en las distintas calles de la ciudad.

Otro de los personajes recordados también es el famoso "Inspector del Megáfono", que dialogó con este medio en algunas oportunidades y trataba de remarcar velocidades, prioridades de paso, estacionamiento indebido, y varias cuestiones mas, mediante el elemento sonoro. “La concientización es el primer eslabón de una comunidad para tener la armonía que se necesita para evitar los accidentes. No las infracciones”, aseguró Jorge Ayestaran, el hombre en cuestión.