Gloria Carrá: "para criar a mi hija estuve sola, tampoco tuve el apoyo económico del padre"

En estos días, Gloria Carrá habló de su rol en la maternidad y puntualmente sobre cómo fue criar a su hija Ángela Torres, a quien tuvo con Marcelo, el hermano del cantante Diego Torres.

“Una va aprendiendo constantemente a ser madre y no es que te las sabés todas y hacés todo bien. Una va aprendiendo en la marcha. Fui madre a los 27 años de Ángela y a los 38 de Amelia, y fui una mamá muy distinta con Amelia que con Ángela".

La actriz, quien por estos días acaba de estrenar la obra teatral "Las irresponsables", que protagoniza con Paola Krum y Julieta Díaz, dio más detalles sobre la crianza de su primera hija y además hizo hincapié en la ausencia económica en la que incurrió Marcelo: “La cosa es cuando vos tenés que trabajar para vivir y comer. Si estás en otra situación es distinto, por más de que siempre está muy mal que el padre no aporte. En mi caso con Ángela, me sentí sola y realmente estábamos solas".

Pese a todo, Gloria consideró: “Por suerte tuve bastante continuidad laboral, pero nuestro trabajo, la actuación, es muy intermitente: a veces pasas épocas sin trabajar y hay momentos en los que no te salen los trabajos".

“Hoy tenemos una relación buena. Fue muy difícil en la adolescencia. Ángela tiene mucho carácter, yo también, pero no tenemos una relación complicada".

Finalmente, así, en medio del relato, todo derivó en confesar otra conducta de su hija adolescente que la obligó a tomar una medida drástica. “Ángela cerraba la puerta muy fuerte, entonces un día le sacamos la puerta”, reveló Gloria y sorprendió a todo el piso. Según contó, la idea se la sugirió el director Daniel Barone. “Ella pegaba portazos, Amelia (la hija de Gloria con Luciano Cáceres) era chiquita, y le sacamos la puerta. ‘Quiero mi puerta, pónganme la puerta’ lloraba Ángela, que estuvo como quince días sin puerta”, agregó la actriz de Pequeña Victoria, que cerró la anécdota con una frase llena de orgullo: “Tiene mucho carácter. Es hermosamente linda”.