VIDEO.- Así fue el momento en el que Franco Rinaldi embiste con la joven repartidora

Se conoció el video del accidente de tránsito que generó gran controversia en las primeras horas del viernes al tener como involucrado a Franco Rinaldi, consultor aeronáutico y ex candidato a diputado nacional.

En la filmación se puede observar el momento cuando la bicicleta inicia el cruce por la senda peatonal con el semáforo en rojo para el paso de los vehículos, aunque antes de pasar delante del auto más cercano ya había cambiado a verde y cómo segundos después se produce el choque entre el auto de Rinaldi y la repartidora en el cruce de avenida Las Heras y Billinghurst.

La joven, que se encuentra internada en el Hospital Fernández, sufrió una fractura de pelvis y politraumatismos de cráneo, pero está fuera de peligro.

Ni bien se conoció la noticia, testigos del hecho señalaron que el diputado Martín Tetaz había sido quien conducía el vehículo. Sin embargo, más tarde el mismo Rinaldi confirmó que él manejaba y que se puede corroborar ya que el auto está adaptado para personas con discapacidad. "Estaba manejando yo solo en el auto. Tengo una adaptación especial para conducir el auto", sostuvo Rinaldi en declaraciones a la prensa.

El ex candidato contó que inmediatamente alertó al SAME, que vino a los pocos minutos, y que al estar cerca de la casa de Martín Tetaz lo llamó para que lo asista y por eso testigos lo vieron en el lugar. A su vez Tetaz también salió a aclarar la situación en su cuenta personal de Twitter: "Fuimos a comer con un amigo, Franco Rinaldi, terminó la cena y, ni bien entré a mi casa, me llamó diciéndome que atropelló a una chica y quería saber que estaba bien".

Rinaldi fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo, según confirmaron fuentes policiales.