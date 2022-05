Martín Tetaz negó haber atropellado a una joven delivery: "Hay que ser una porquería para tratar de ensuciarme"

El diputado Martín Tetaz aclaró que no participó del siniestro vial registrado a metros de su vivienda en capital federal en el que en un primer momento quedó envuelto ya que estuvo presente en el lugar.

Una joven que hacía delivery fue atropellada esta madrugada en Las Heras y Billinghurst por el politógolo Franco Rinaldi, quien aclaró que "estaba manejando yo solo en el auto. Tengo una adaptación especial para conducir el auto".

"Venía por Avenida Las Heras en onda verde y de la nada esta chica se cruzó delante del auto. Creo que está en las cámaras cómo ella se cruzó", contó el analista.

"Inmediatamente llamé al SAME que la vino a buscar en pocos minutos", añadió a la vez que dijo que "todos los tests dieron normal" y añadió: "Martín Tetaz vive cerca de la zona. Cuando sucede el accidente venía de cenar con él y lo llamé para ver si podía acercarse".

Por su lado, Tetaz relató que habían ido "a comer con un amigo, Franco Rinaldi, terminó la cena y, ni bien entré a mi casa, me llamó diciéndome que atropelló a una chica y quería saber si estaba bien".

"Franco tiene una discapacidad. Bajé urgente, había una chica de delivery en el piso y estaba la policía. Primero me fijé que ella estuviera bien, después fui a ver como estaba Franco y me quedé con él hasta que llego la ambulancia, a la chica la trasladaron al Fernández", indicó.

Asimismo agregó: "Aparentemente Franco viene circulando en la onda verde y la chica venía de contramano, Franco no la vio, frenó y la chica golpeó contra el capot. No hay bicisenda en esa zona".

Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)

"Es un auto que está preparado para un discapacitado que yo no sabría ni manejarlo. Hay que ser una porquería de persona para tratar de ensuciarme en una situación como está haciendo circular esa versión de que había sido yo el que manejaba", aseveró.

También hizo su descargo en redes sociales con un hilo en Twitter en el que arranca diciendo que "ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)".

Continúa con el relato: "Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena".

Y en el último posteo apunta contra los que quisieron inculparlo: "Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales".