Tensión en Arturo Seguí: tres demorados durante un operativo en 415 y 155

Un gran operativo de seguridad que se llevó a cabo el viernes pasado en Arturo Seguí, terminó con una mujer mayor herida y tres personas demoradas.

El hecho comenzó cerca de las 17, tras la denuncia de los vecinos de la zona. Los frentistas alertaron al 911 y manifestaron su molestia ante una reunión masiva de jóvenes en la plaza de 415 y 155.

Según pudo saber este diario, los implicados habían convocado a un encuentro para filmar un videoclip para una banda de cumbia del barrio. La reunión fue pactada para las 16 y congregó a una multitud de motociclistas.

Luego del reclamos de vecinos, y ante el temor por las explosiones conocidas en la jerga como “cortes”, a través de los caños de escape antirreglametarios que utilizan y las altas velocidades, personal de la Guardia Urbana municipal, efectivos de Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría de Villa Elisa y Caballería, montaron el operativo cerrojo a fin de comprobar estás irregularidades y evitar que se gesten picadas ilegales.

En ese momento, varias personas a bordo de sus motos comenzaron a darse a la fuga en dirección a calles alternas. La policía logró detener a tres de ellas, fueron identificadas y se les secuestró el rodado en el que circulaban, por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Voceros del caso informaron que luego de secuestrar las motos que se encontraban en infracción, un grupo reducido de personas comenzó a arrojar piedras a las patrullas municipales y agentes policiales, pero caballería logró desactivar rápidamente ese conflicto.

El video de la discordia

Evelin Gómez, una vecina del barrio y una de las participantes del encuentro, mostró su indignación ante el operativo montado en la plaza de Arturo Seguí, y reveló que los jóvenes “solo fueron a hacer un video musical”. Sin embargo, contó que la policía “los terminó corriendo como si fueran delincuentes”.

También cuestionó el accionar de los efectivos: “Según ellos, hicieron un operativo porque no se puede estacionar vehículos en un lugar público donde asisten menores, pero cuando llegaron subieron los patrulleros a la plaza”, expresó.

En la reunión, varios jóvenes de distintas edades se juntaron con el objetivo de grabar un videoclip para una banda de cumbia local llamada “Eleven”.

La convocatoria fue pactada para el viernes 13 de mayo, a las 16, y fue difundida a través de las redes sociales por los organizadores, aunque es cierto que no contaban con un permiso municipal para desarrollar este tipo de eventos masivos.

Sin embargo, decenas de motociclistas se congregaron en la plaza de 415 y 155, donde finalmente se generó un momento de extrema tensión.

Por su parte, Elsa Fontana (66), otra vecina de la zona que pasaba por el lugar, denunció que fue herida con al menos siete postas de goma.

“Yo salí a comprar, crucé la plaza y me encontré con todo esto. Recibí siete balazos de goma y hasta perdí mi celular porque le dieron al bolso que llevaba en mi brazo”, contó la damnificada a EL DIA.

Y agregó: “Cuando fui al destacamento con mi hija no me quisieron tomar la denuncia. Todos se lavaron las manos. Incluso, la mujer policía que me disparó negó haber estado en el operativo, pero yo la reconocí”.

Indignada con la situación, Elsa manifestó: “Ahora nadie me va a pagar mi celular y todo el susto que viví. Yo sólo soy una señora grande que salió a comprar”.

“Había hasta nenes chiquitos en la plaza. Era un peligro. Una verdadera vergüenza”, concluyó.