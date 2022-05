VIDEO.- "Quedó boca abajo y se estaba ahogando": dramático relato del papá del nene que cayó a un desagüe

Lucas sigue aún conmocionado porque tiene en claro que ayer pudo haber sido uno de los peores de su vida. Este vecino de Tolosa es el padre del nene de 7 años que anoche cayó a un desagüe al que le robaron la tapa de hierro, cuando intentó sacar la pelota que se le había caído en medio de un partido de fútbol que jugaba con sus amigos del barrio (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-16-10-11-0-el-drama-del-robo-de-las-tapas-de-desague-un-nene-cayo-a-un-pozo-en-tolosa-la-ciudad).

Tal como informó ELDIA.COM, todo ocurrió ayer cerca de las 21 en 26 y 530, donde se vivieron momentos de extrema tensión. El joven literalmente le salvó la vida al pequeño y en diálogo con este diario contó cada detalles del terrible episodio que le tocó vivir.

LEA TAMBIÉN Casi una tragedia por el robo de una tapa de desagüe: un nene cayó a un pozo en Tolosa

"Por suerte me metí y lo pude sacar. Cayó boca abajo y no podía salir", dijo Lucas aún shockeado. En ese sentido agregó que "lo pude sacar a tiempo, si pasaba más tiempo no se qué pasaba. Se estaba ahogando porque la cabeza quedó 5 centímetros debajo del agua", al tiempo que sostuvo que "lo saqué inconsistente".

Sobre el estado de salud del menor aseguró que "tiene un golpe en la nuca y se hizo un corte. Por ahora está estable". Además reveló que "estaba muy asustado y no se acuerda de nada. Perdió la memoria. Se despierta cada tanto y después se le pasa".

Sobre la problemática del robo de tapas de desagües el joven dijo que "esto hace hace más de un mes que está así. Si no lo tapábamos nosotros todavía sigue así. No vino nadie. Están esperando que pase una desgracia".

Según pudo comprobar este diario, son varias las tapas de hierro que faltan en ese barrio platense y que representan un peligro para los vecinos. Lo que le ocurrió ayer al hijo de Lucas es solo un ejemplo y de milagro no fue tragedia.

Manuel Barrionuevo, vecino de la casa donde el chico cayó al pozo, relató que "faltan tapas de desagües por todos lados, y también limpieza. Solo limpian cuando vienen a recitales". En ese sentido agregó: "Estamos cada día peor. Ya hace rato que está así, no es de ahora. Esperemos que no llegue a algo trágico".