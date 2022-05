Casi una tragedia por el robo de una tapa de desagüe: un nene cayó a un pozo en Tolosa

En las últimas semanas EL DIA recibió una catarata de denuncias por el robo de las tapas de los desagües en distintos barrios platenses. Pero ese acto delictivo tiene además un costado muy peligroso y tiene que ver con que el agujero que queda termina siendo una trampa para los vecinos.

Por caso, ayer se registró un caso que pudo ser tragedia. En la esquina de 530 y 26 se llevaron la tapa de hierro que cubre la alcantarilla y un nene, en un descuido, cayó. Según denunciaron los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492216890649), el pequeño se encontraba jugando con una pelota, que terminó en el pozo. Pero al intentar recuperarla hizo una mala maniobra y fue allí que acabó dentro del desagüe.

Las mismas fuentes informaron que producto de la caída el menor debió recibir asistencia médica, y expresaron la preocupación que genera la falta de esa tapa. "Hace tiempo venimos advirtiendo que es un peligro, no se puede creer que no hayan tapado semejante hueco. De milagro no se mató nadie", expresaron en el barrio. Además advirtieron que en 27 y 530 hay otros dos huecos peligrosos. Es decir que en pocas cuadras se registraron al menos 3 faltantes de tapas que fueron hurtadas.

Lo cierto es que varios son los vecinos que vienen dando cuenta de esta problemática e incluso intentan señalizarse "con lo que pueden para que no ocurran accidentes", precisaron. Y es que el alto valor del material con que están confeccionadas es motivo suficiente para que los ladrones se apoderen de ellas y las terminen vendiendo en el mercado negro.