Internan a 13 chicos de una escuela de Saavedra por intoxicación

Un gran susto se vivió en la comunidad educativa del barrio de Saavedra luego de que trece alumnos de un colegio terminaran internados por intoxicación. Los menores de edad están fuera de peligro y permanecen bajo control médico.

Todo comenzó en una de las aulas del primer piso del colegio privado. Tras un llamado a las autoridades, el grupo Guardia Especial de Rescate y la Brigada de Emergencias Especiales se acercaron de inmediato para trabajar en el lugar.

Los alumnos, que pertenecen a quinto año de la secundaria, se encuentran fuera de peligro. A lo largo de la mañana llegaron al hospital Pirovano, Zubizarreta y Tornú y hace algunos minutos, comenzaron con el proceso de recibir el alta médico.

Los 13 adolescentes presentaron síntomas como dolor de cabeza intenso, vómitos y mareos. Frente a esto, se sospechó que podrían haberse intoxicado con monóxido de carbono por un posible escape pero los estudios que se les practicaron dieron negativo.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, declaró que no se confirmó con qué sustancia fue la intoxicación, por lo que no se descarta ninguna sospecha. El equipo de sustancias tóxicas inspeccionó el lugar luego de que todos los alumnos se retiraran.