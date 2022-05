Censo: Cuáles son los negocios que estarán cerrados y hasta cuándo se puede completar la versión digital

Luego de retrasar la fecha por dos años debido a la pandemia, este miércoles 18 de mayo se realizará el Censo Nacional organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En esta ocasión el formulario ya se puede completar de forma virtual desde el sitio web del organismo y luego se le entregará el código obtenido al censista.

El miércoles 18 de mayo, día en el que se realizará el censo de forma presencial y hasta cuando se podrá realizar la versión on line, fue declarado como feriado por el Gobierno Nacional para que todos se encuentren en su casa a la hora en la que llegue el censista.

El censo es considerado obligatorio para todos los habitantes del territorio argentino y, por lo tanto, deberán responder las preguntas del formulario ya sea de forma presencial o desde el sitio web.

En total son 61 preguntas de las cuales 24 se relacionan a la vivienda y otras 37 para conocer detalles de la población.

¿Qué se puede hacer y qué no durante el día del Censo 2022?

Durante el día del censo es importante que las personas se encuentren en sus hogares para que el censista pueda realizar las preguntas o chequear el código para los que hicieron el censo on line.

A través de la Ley 24.254, que el día del censo es feriado nacional en todo el país. La misma norma informa que hay ciertas actividades que no se pueden realizar hasta las 20 hs, como por ejemplo:

- Las funciones de teatro y cine

- Competencias deportivas

- Cualquier tipo de espectáculos o reuniones públicas, ya sea al aire libre o en sitios cerrados.

Además, deberán permanecer cerrados:

- los comercios relacionados a la venta de artículos y alimentos

- Clubes.

- Restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas, rotiserías, panaderías

- Y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y clubes tendrán que estar cerrados hasta las 20 hs.

Los servicios que sí trabajarán durante el día del censo serán los llamados servicios esenciales. Por ejemplo, las guardias médicas y los medios de transporte seguirán funcionando. Sin embargo, la modalidad de trabajo será la misma que en cualquier otro feriado.

¿Cómo completar el formulario on line?

El Censo 2022 tiene como novedad poder completar las preguntas que realizaría el censista desde un celular o una computadora. Desde el INDEC explicaron que “el día 18 de mayo cuando concurra el censista al domicilio, se le entrega el código de seis dígitos que te brinda el sistema una vez terminado el cuestionario del censo digital”.

Para poder completar el formulario las personas deberán ingresar en la página oficial del Censo 2022 y hacer clic en la opción que dice “Censo Digital”. Una vez allí, deberá completar los datos de la vivienda y el sistema creará un código único del hogar.

Una vez completado estos pasos se podrá ingresar al censo para responder las 61 preguntas sobre la vivienda y la información poblacional. Una vez contestada la información se asignará un código alfanumérico de seis dígitos para que el 18 de mayo sea entregado al censista.

Desde el INDEC aseguran que la información de las personas censadas on line estará completamente segura y no serán compartidas con ningún organismo. “El INDEC no comparte, ni compartirá, datos individuales con organismos municipales, provinciales, ni nacionales”, indicaron.

¿Qué pasa si brindo información falsa o no participo?

De acuerdo a la Ley 17.622, que regula este relevamiento estadístico nacional, se aplicará un castigo o pena económica sobre aquellas personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

Brindar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente. La última actualización de los montos, publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial, estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35, según lo dispuesto por el organismo en la Resolución 25/2022.