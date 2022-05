Protesta y conflicto entre vendedores ambulantes de La Plata tras nuevo operativo

Los inspectores municipales realizaron este martes un nuevo operativo en contra de la venta ilegal en la vía pública en La Plata. Una vez más, el foco estuvo puesto en los principales corredores comerciales, como es la avenida 7, en el tramo céntrico. En ese marco, se levantaron algunos puestos que operaban en la jornada y además se vivió un momento de tensión por vendedores ambulantes que rechazaron los procedimientos y le apuntaron a manteros senegaleses.

"Con los nigerianos (sic) no tenemos nada en contra de ellos. Pero por qué ellos pueden trabajar y nosotros no. Por qué hay un acuerdo para ellos y para nosotros no. Porque nosotros siendo argentinos no podemos trabajar", disparó un vendedor al que los agentes obligaron a levantar la mercadería.

Otro hombre vinculado a la venta ilegal exclamó en medio del procedimiento: "Por qué yo siendo argentino y estando en mi tierra, no puedo trabajar. Te dicen 'andá a 20 y 50 a hablar' y te dicen que 'ahí no podés estar'", expresó.

En ese contexto, manifestó sobre los vendedores senegaleses que "hace 16 años que estoy acá y estos tipos cuando vinieron nosotros los recibimos y los acobijamos. Vinieron con un maletín chiquito y cadenitas. Pero ahora tienen puestos de tres o cuatro metros y los Derechos Humanos los acobijan". "Todo el mundo está con ellos", planteó.

Asimismo, señaló que "ojalá todo el mundo pudiera trabajar". Y reclamó: "Por qué tenemos que llegar a esta instancia. Si a ellos los regularizaron, a nosotros también. Si se puede con ellos, se tiene que poder con nosotros". "Por qué no nos ponen un puesto chiquito, verde, algo bien armado", solicitó.

En rechazo al operativo de la Comuna, los vendedores realizaron un piquete en la intersección de 7 y 48, en pleno Centro, afectando el carril hacia Plaza San Martín.

A raíz de la protesta, los conductores debieron desviarse hacia calles aledañas y varias arterias se congestionaron de vehículo. En consecuencia el tránsito en ese sector del microcentro derivó en un caos vial.