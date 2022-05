Pedirían 20 años de prisión para Sebastián Villa

Horas claves para Sebastián Villa luego de la demanda que presentó una joven por violencia de género, abuso sexual e intento de asesinato. Tras el rechazo de la eximición de prisión presentada por los abogados del colombiano, declararon tres testigos que respaldaron las acusaciones de la denunciante.

Por el momento, no hay ningún pedido de detención en la causa y continúan las medidas de prueba. Se tomaron testimoniales a los testigos aportados por la denunciante y también se pidieron historiales migratorios, en tanto que se pidió al cuerpo medico que certifique las lesiones de las fotos y la constancia medica por abuso sexual con acceso.

Además, se solicitó información sobre las visitas al country de Ezeiza del día y la hora en que ocurrieron los hechos (26 de junio de 2021). En la nómina entregada figura el nombre de una de las testigos que ya declaró.

Pedirían 20 años de prisión

Roberto Castillo, el abogado de Rocío Doldan, la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual y tentativa de homicidio, fue muy claro sobre la situación en la que se encuentra su clienta y la pena que le podría caer al jugador de Boca."No hay negociación posible, hubo tentativa de homicidio, abuso carnal y operaron para no dejar salir a la chica", expresó en primer lugar el letrado tras afirmar la denunciante que el entorno del colombiano la haya tratado de sobornar para que quite la demanda judicial.

Sobre la pena de prisión que le podría caer a Villa, Castillo fue directo y claro en su postura: "Se puede determinar una prisión preventiva para Villa. Acá hay expectativas de penas de 20 años, no hay negociación posible. Hubo tentativa de homicidio, abuso carnal y operaron para no dejar salir a la chica. Se ratificó la denuncia. Rocío estuvo alrededor de 5 horas declarando. Por momentos tuvimos que cortar porque la declarante se quebró al declarar. Si hay arreglo, estamos diciéndole a la sociedad que cualquiera que tenga plata pueda hacer lo que quiera. Acá Villa tiene que cumplir".

Sobre la defensa que hizo Riquelme a Villa en la entrevista que dio en ESPN, Castillo razona de esta manera: "El club seria un damnificado patrimonial. No le puedo hacer ningún reproche por poner a Villa a jugar. Aún no se quebró su principio de inocencia. Desde Boca no se contactaron con Rocío. Por el protocolo que tiene el club, lo único que pueden brindar es ayuda psicológica".