Riquelme defendió a Villa a pesar de las denuncias: "Es el mejor jugador del futbol argentino"

Este lunes, y en la previa de la final de la Copa de la Liga entre Boca y Tigre, Juan Román Riquelme retomó el contacto con los medios y en una entrevista en ESPN defendió la gestión del club, habló de la actualidad del equipo y nombró a Sebastián Villa, el colombiano denunciado por tentativa de homicidio. "Es el mejor jugador del futbol argentino", afirmó de forma contundente.

Asimismo sostuvo lo siguiente: "Es verdad que para nosotros siempre es importante llegar hasta la final. No soy un loco, cuando el equipo no juega bien no tengo problema en reconocerlo. Cuando el equipo juega muy bien no noto la misma euforia que cuando juega mal. Boca en Bolivia jugó un buen partido, ganó claramente. Tenemos un gran equipo, con un entrenador que viene hace tiempo. Hicimos un gran partido contra Tigre".

Y agregó: "Tenemos la suerte de estar en el club hace dos años y medio, sabemos dónde nos metimos", afirmó en ESPN.

"Si prendés la tele de lunes a viernes, Boca es el que peor juega, tendría que estar último", sostuvo el vice del Xeneize.

En cuanto a los jugadores que "jeararquizan" el plantel y que el hincha espera más, Román afirmó: "Advíncula está a un paso de ir a jugar un Mundial, que Rojo jugó dos, que Romero está muy comprometido, que Salvio está cada vez mejor, Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino porque es el más desequilibrante, asiste y mete goles”.

"Estamos muy contentos con todos. Queremos jugar mejor. Vamos creciendo. Es bueno jugar partidos importantes cada tres cuatro partidos. Es bueno que nuestros futbolistas se acostumbren a esos partidos. El hincha está muy ilusionado. Yo dejé de jugar hace ocho años,. en este tiempo nunca me habían dado ganas de ponerme el pantalón corto. El día en la cancha contra Lanús dije que estaban locos. Hace mucho no escuchaba cantar tanto a los hinchas. La Bombonera es hermosa cuando los hinchas se ponen a cantar", profundizó el ídolo de Boca.