En busca de rodaje: Miranda y Guiffrey tienen los días contados

Si bien todavía falta y bastante para que se inicie el mercado de pases, en Gimnasia se va clarificando poco a poco el panorama respecto a algunas posibles salidas. Y en este sentido existen distintas situaciones para repasar ya que dentro de potenciales emigrantes, hay futbolistas que son patrimonio del club.

En primer lugar y como ya se supo, jugadores como Guillermo Fratta, Francisco Gerometta y Nery Leyes comenzarán a correr desde atrás en la consideración de Pipo Gorosito y por lo tanto, tienen la puerta abierta para ir buscándose un nuevo destino. Los tres se encuentran a préstamo y con contrato hasta diciembre, pero de momento, no tendrán demasiadas posibilidades de jugar.

Fratta y Gerometta fueron los dos de estos tres prescindibles que más partidos jugaron bajo el mando de Pipo. El uruguayo fue titular hasta el clásico, pero una lesión lo comenzó a marginar y Oscar Piris le terminó ganando el puesto en la última línea. Por su parte, el lateral que provino de Unión también perdió el puesto a partir del buen rendimiento de Guillermo Enrique, quien justamente tuvo su primera vez como titular ante Estudiantes.

En lo que respecta a Leyes, nunca terminó de amoldarse dentro de un once. Alternó titularidad con ingresos desde el banco, pero no logró regularidad. Jugó bien ante el Pincha, no pudo repetir la performance ante Talleres y para ir a Tucumán ante Atlético perdió el lugar con Agustín Cardozo, quien terminó siendo titular indiscutido.

Por otra parte, aparecen tres futbolistas que son patrimonio del club y dos de ellos fueron mimados por el hincha durante el último tiempo: Germán Guiffrey y Matías Melluso, a los cuales se suma también Matías Miranda. Estos tres jugadores, en situaciones diferentes también tendrían chances de salir a cambio de dinero.

Por el lado del segundo marcador central, claro está que no es del gusto de Pipo, quien priorizó primero a Guillermo Fratta y después a Oscar Piris antes de utilizarlo a él. Por este motivo, el defensor de 24 años no ve con malos ojos cambiar de aires, ya sea a través de algún préstamo o alguna posible transferencia.

En este caso, la CD está dispuesta a analizar propuestas tanto del fútbol local como del exterior y no le cierra las puertas a una venta. En su momento, Guiffrey fue buscado por Racing, pero Gimnasia prefirió retenerlo ya que se trataba de un pedido de cesión que no movía la aguja desde lo económico.

En tanto, en diciembre pasado, desde el fútbol mexicano también realizaron un sondeo y fue el club Juárez el interesado, que ofreció incluso un préstamo con cargo, que también fue considerado insuficiente.

Se verá ahora, cuando comience el mercado el próximo 23 del corriente, si las ofertas por Guiffrey, que tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2023, vuelven a llegar teniendo en cuenta que no encontró demasiado rodaje en el último torneo.

En una posición similar está Matías Miranda. El mediocampista, uno de los más elogiados por el cuerpo técnico debido a su técnica, también pretende sumar minutos y de momento, en el Lobo, no lo logró. Por este motivo, una salida a préstamo con cargo o una buena venta, serían las alternativas para el volante zurdo.

Confite tiene contrato hasta 2025 pero jugó apenas 3 minutos en los 14 partidos que tuvo el torneo pasado e incluso bajó a Reserva en determinado momento. Si bien el jugador tiene una buena relación con el cuerpo técnico, la idea sería comenzar a ganar rodaje en otra institución.

Miranda y Guiffrey podrían ser negociados tanto a préstamo como por alguna venta

“Tanto Guiffrey como Miranda comparten la misma situación. Si viene una oferta buena para todos se evaluará y podrían irse”, le reconocieron desde calle 4 a este diario.

Claro está que si esto sucede, sobre todo el alejamiento de Guiffrey, Gimnasia deberá sumar a otro marcador más allá del que ya tiene pensado contratar.

LO DE MELLUSO ES DISTINTO

En el caso de Matías Melluso, otro futbolista del semillero y muy querido por los simpatizantes Mens Sana, la situación es ligeramente diferente. Es que desde el club la intención no es negociarlo, sino que se recupere al ciento por ciento.

El lateral zurdo tampoco jugó mucho debido a sendas lesiones y si bien el técnico lo considera, no habría que descartar que busque tener minutos fuera de la institución, al menos mediante un préstamo. En alguna que otra oportunidad, Pipo también optó por otras alternativas por sobre la de Melluso (Colazo y el mismo Guiffrey), considerando que aún no estaba pleno desde lo físico. En este caso particular, todo hace indicar que la situación puede depender del futbolista aunque, claro está, que en el caso de salir no sería por venta.

“Lo de Mellu es distinto. Es el único 3 que tiene el plantel y esperamos que pueda recuperarse al ciento por ciento. Para nosotros es un jugador fundamental y un chico excelente”, le confió el mismo dirigente a este medio.