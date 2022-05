Plaza Belgrano, también con juegos en mal estado

“Estoy preocupada ya que vivo frente a plaza Belgrano”, avisó Haydée y pasó a detallar sobre el riesgos que, según consideró, se genera en ese espacio verde, por daños en los juegos dedicados a la niñez.

“Si bien la Municipalidad puso juegos infantiles nuevos, hay algunos en mal estado, que generan peligro y podría producirse un grave accidente de algún niño”, indicó la vecina.

Puntualmente, el cuadro lo advirtió en los últimos días porque suele cruzar con su nieta, de casi 3 años al parque de juegos del predio, en el área de 39 y 40 entre 12 y 13.

“El tobogán, en el estado que está, me asustó. Podrían sacarlo, anular su uso o cambiarlo. Si algún adulto no se acerca, no lo ve, un niño puede lastimarse gravemente”, concluyó.

La mujer avanza así sobre el daño que, según advirtió, presenta la bandeja para deslizarse en el tobogán. Al final del recorrido, presenta un corte transversal en la chapa, según detalló la vecina.

También apuntó sobre otros daños en la estación de recreación conformada por varios juegos.

Durante las últimas semanas también reclamaron por el estado de los juegos en el vecindario de la plaza de 88 y 117, en Barrio Jardín. Se detalló que hay toboganes con maderas rotas y están dañadas las hamacas.