La Plata: acusan a un repartidor de fugarse con una notebook de un pedido

Eran cerca de las 15:30 del viernes cuando Ayelén M. utilizó la app Pedidos Ya para solicitar un repartidor y realizar el envío de un paquete a otro punto de La Plata. Hasta ahí todo normal. A los poco minutos, una moto tocó estacionó sobre la vereda a pocos metros de 65 y 138, tocó timbre y agarró el paquete. Desde ahí no se supo más nada y la joven ya no se sabe qué hacer para encontrar una solución pidiendo -desesperada- una respuesta de la empresa.

"Ayer pedí un envío para mandarle una notebook a una amiga. Llega enseguida una moto, pero como tengo un local Mostaza en la esquina y siempre hay repartidores no me llamó la atención la inmediatez", le contó la joven a este diario.

"Cuando recibe el paquete le digo que tenga cuidado por lo que llevaba en el paquete, me repasa las referencias de la casa a dónde tiene que ir y se va. Nunca actualizó la ubicación, como si no hubiera reportado que recibió el paquete", describió.

La preocupación y la incertidumbre fue en aumento cuando ya habían pasado un buen rato y no había certezas. "Pasaron unos 40 minutos y no tenía novedades pero pensé que andaba mal la app. Al toque llega un segundo repartidor a buscar el pedido, le explico y me dice que tiene que cancelar el pedido y comunicarme con soporte".

A partir de allí, Ayelén relató que vive casi una "pesadilla" porque, según reclama, no encuentra respuestas concretas de la compañía. "Ayer hablé con dos operarios y este sábado con otro más, me atienden pero me bolude....", dijo en medio de la angustia.