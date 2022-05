Santa Bárbara “A” visita a SAG, en Los Polvorines, buscando otra victoria

Santa Bárbara “A” (20 puntos) visitará esta tarde, desde las 16, a SAG de Los Polvorines (12), en el marco de la décima fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

El conjunto de Gonnet, que marcha como escolta de San Fernando “A” a dos unidades de ventaja, volverá a tener las ausencias obligadas de Majo y Vicky Granatto, ya que ambas hermanas se encuentran disputando la FIH Pro League con Las Leonas.

A todo esto también se destaca el duelo que protagonizarán los equipos platenses en la Primera E1, ya que se estarán enfrentando Everton (17, sexto) y San Luis “B” (12, noveno).

El encuentro tendrá como escenario la cancha sintética que posee el club Decano en el complejo Oscar “Pachi” Funes, ubicado en 7 y 629, del barrio Aeropuerto.

Todos los partidos

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos nuestra ciudad en las diferentes categorías:

Primera B: Santa Bárbara “B” (8) vs Pucará (11).

Primera C1: Universitario “A” vs Banco Hipotecario; ambos marchan punteros con 18 puntos, aunque la “U” tiene mejor diferencia de gol (+ 14 contra + 5) y San Luis “A” (16) vs Club de Regatas de Avellaneda (12).

Primera C2: Estudiantes “A” (13) vs San Cirano (19).

Primera D4: Camioneros (27, puntero) vs Santa Bárbara “D” (21, escolta) y Santa Bárbara “C” (6) vs Campana BC (5).

Primera E2: Santa Bárbara “E” (3) vs Universidad de La Matanza (15) y Universitario “D” (8) vs Puerto Nizuc (15).

Primera E3: Tigre RC (14) vs Universitario “C” (24, puntero) y San Fernando “C” (6) vs Gimnasia “A” (13).

Primera E4: Old Georgian Club (16) vs Estudiantes “B” (13) y Ferro Carril Oeste “C” (3) vs Santa Bárbara “F” (10).

Primera F1: Gimnasia “B” (11) vs Comunicaciones (17).