San Carlos quiere continuar de racha

Villa San Carlos viene dulce en el torneo. Lleva seis partidos sin derrotas y en silencio, se metió en la pelea, a tres fechas del cierre del Apertura de la B Metropolitana.

Y en ese contexto, esta tarde a las 15:30 y con el arbitraje de Kevin Alegre, visita al siempre complicado Acassuso, con el objetivo de seguir dando pasos firmes y seguir escalando posiciones.

Las últimas actuaciones del Celeste fueron de menor a mayor, a tal punto que ya se ubica séptimo, con 19 unidades, aunque bastante lejos del líder del certamen, Comunicaciones, que suma 27.

Pero más allá de que el equipo aparece lejos en la pelea por el título, el rendimiento es lo que más importa, sabiendo que en el Clausura, los cañones están puestos a pelear los primeros lugares.

Para el choque de esta tarde, el entrenador Miguel Ángel Restelli mantendrá la misma formación que venció la semana anterior a Colegiales (3-1), en el Genacio Sálice.

LA FECHA

La decimoquinta fecha del Apertura de Primera B tendrá el siguiente cuadro de partidos:

A las 13 (DirecTV), Deportivo Merlo vs. Talleres; a las 15:30 Cañuelas vs. Deportivo Armenio; Justo José de Urquiza vs. Dock Sud; Argentino de Quilmes vs. UAI Urquiza y Colegiales vs. Defensores Unidos. Mientras que a las 17:10, televisado por TyC Sports, se enfrentarán en Lomas de Zamora Los Andes vs. Fénix. Tendrá fecha libre Ituzaingó.