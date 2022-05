Fernanda Vallejos: "Si en 2021 se perdieron 4 millones de votos, lo que viene será peor"

Lejos de acallarse, las voces críticas hacia el Gobierno desde el interior mismo del Frente de Todos siguen sonando. Esta vez, otra vez, fue la ex diputada Fernanda Vallejos quien salió a fustigar fuerte al presidente Alberto Fernández al afirmar que "si en 2021 se perdieron 4 millones de votos, con esta situación lo que viene será peor".

En declaraciones a la prensa, la economista hizo su interpretación de a qué se debió la baja de votos que registró el oficialismo en las elecciones del año pasado al señalar que fueron personas que "decidieron quedarse en sus casas porque sintieron que no estaban siendo representados con lo que el Frente de Todos estaba haciendo en materia económica".

Y siguió: "No veo razones objetivas o racionales para suponer que la coyuntura política vaya a mejorar si no hay cambios en las condiciones materiales, sociales y económicas en las cuales nuestra sociedad está viviendo".

Fue entonces que también formuló cuestionamientos hacia la política económica: "Las condiciones, lejos de mejorar, se van agudizando. Eso ocurre no solamente por consistencias internas sino también por lo que pasa en el mundo, que escapa al control de cualquier gobierno". Pero lejos de matizar sus críticas, agregó: "Lo que no escapa a cualquier gobierno son las políticas internas para morigerar esos impactos y acá no las estamos tomando".

Vallejos, quien el año pasado se había referido a Alberto Fernández en muy duros términos al decir que "el tipo está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie... A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido", también cuestionó la quita de subsidios por entender que debe "ser atendiendo a la realidad interna y después de los 4 años de Macri, se cae de maduro que no hay capacidad en nuestro pueblo, salvo una mínima minoría, para absorber mayores subas en los precios".