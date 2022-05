¡Super fit! La nueva figura de Bomba Tucumana con 20 kilos menos

"Le pongo mucha voluntad. A veces tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer”, señaló la Bomba Tucumana. Además, explicó la rutina que realiza a diario para estar saludable: “hago cinta con unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar, lo que me dio resultado fue la dieta”.