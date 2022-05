Policías se cruzaron con una víctima de un robo, la saludaron y no frenaron

Con una audacia a toda prueba, un joven delincuente concretó un increíble robo en una casa de 1 entre 68 y 69, en momentos en que sus dueños dormían. También fue increíble el desenlace.

Según le contaron ayer a este diario los damnificados, el episodio, que ocurrió el viernes, pero que recién trascendió en las últimas horas por los posteos que las víctimas hicieron desde las redes sociales, el ladrón entró dos veces al inmueble para llevarse distintos objetos de valor.

Fue Matías Rodríguez (33) quien lo descubrió en el comedor al sentir ruidos y ver una silueta en la oscuridad de su habitación.

Por eso saltó de la cama y, al darse cuenta de lo que estaba pasando, empezó a los gritos para poner en fuga al asaltante, que igual se llevó dinero y hasta un televisor.

“SE FUE Y VOLVIÓ ENSEGUIDA”

Matías y su mujer Alexia (43) todavía ayer conservaban la bronca por el hecho.

Matías le contó a EL DIA que “fue a las 6 y media de la mañana del viernes, cuando dormíamos profundamente, porque nos habíamos quedado hasta las 4 de la mañana preparando la ropa que teníamos para la venta” en un showroom que funciona en ese inmueble.

Por lo que cámaras de seguridad permitieron ver tras el robo en la vivienda, el delincuente -que aparenta tener entre 18 y 20 años y mostraba un vendaje sobre su nariz- se abalanzó varias veces contra el portón del garaje hasta que logró que se abriera.

Ya dentro de la casa, según detalló Matías, “primero agarró bastante mercadería y un televisor Smart TV, para irse, pero dejando el portón de ingreso arrimado, no lo cerró”.

Vecinos le comentaron a esta pareja que el ladrón “es del barrio”, lo que explicaría que, citó Matías, “se fue y volvió enseguida para seguir llevándose cosas”.

En eso estaba el delincuente cuando “estando en la cama vi pasar a una silueta, que luego vi en el comedor que era un ladrón. Le grité y agarré un cuchillo. Pero salió corriendo hacia la calle, donde también huyó a la carrera”.

Pero antes de escapar, Matías alcanzó a observar que “hasta se tomó su tiempo para abrir la puerta que da a nuestro taller y también la del patio, donde dormía nuestro perro, un Boxer de 4 años, que se llama Flokky”.

Una vez que el delincuente se fue, Matías y Alexia comprobaron que se había llevado unos 10.000 pesos que había en una billetera, muchísima ropa, como camperas, suéters, pantalones, buzos y el televisor. Inclusive, robó hasta el uniforme de la escuela de mi nene de 5 años”, reveló el comerciante.

“EL PATRULLERO NO ME PARÓ”

Desesperado al advertir cómo el delincuente se daba a la fuga con lo robado, Matías salió a la calle tras comunicarse con el 911.

“Justo veo pasar un patrullero y me sorprendí por lo rápido que había llegado. Pero más me sorprendí cuando le hice señas para mostrarle y decirles del robo en casa. Pero el patrullero no me paró y un policía que iba adelante me saludó simplemente”, expresó indignado.

En cambio, indicó, “luego vino un patrullero que estaba en Los Hornos y el efectivo me dijo que se acercó tras escuchar en la radio policial sobre lo sucedido en casa y quería saber cómo estábamos”.

Matías y Alexia quedaron también perplejos cuando, minutos después, estacionó frente a su vivienda otro móvil policial.

“La chica policía me dijo que eran de la comisaría novena y me pidió disculpas, porque contó que habían escuchado sobre el robo en casa, pero no podían llegar acá porque el coche no tenía nafta”, consignó el damnificado.

Ya en el tramo final de la charla con este diario, la pareja reveló que “nos vamos a mudar, es una idea que veníamos madurando y con esto que pasó ahora nos dio el impulso que nos faltaba”.

Un patrullero pasó por la casa y no se detuvo. “Les hice señas, me saludaron y siguieron de largo”