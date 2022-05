Le volvió el alma al cuerpo: a Flor Peña le devolvieron su cuenta de Instragram

La actual conductora de "La Pu** Ama", programa que se emite por la señal de América, afirmó en su edición de este martes que le devolvieron su cuenta de Instagram, que había sido suspendida con "6 palos de seguidores" (así como lo definió ella).

Vale recordar que no es la primera vez que a Florencia Peña se la escucha hablar del tema. En su edición del lunes también hizo referencia y remarcó que "no es joda", lo que estaba ocurriendo. “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, manifestó.

“Me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue”, comentó la conductora ante la situación vivida. Uno de los problemas de la actriz fue el tema "canje", ya que por la red social utilizada por millones de personas, ella muestra distintas marcas a cambio de mercadería o cosas de interés.

Por último dijo que "de repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien”. Y luego, presentó a los abogados Fernando Burlando, que la representó el hecho, y a Martín Leguizamón, especialista en ciberdelitos, para intentar explicar lo que había pasado.