Sigue el ruido por el portazo de Joaquín De la Torre: "En JxC hay más pavos reales que halcones y palomas"

El portazo de Joaquín De la Torre a la vicepresidencia segunda del Senado bonaerense sigue haciendo ruido. El legislador provincial de Juntos por el Cambio no anduvo con demasiadas vueltas y dirigió sus críticas hacia el PRO y la UCR por entender que habían acordado con Axel Kicillof para que prosperara la designación de Federico Thea, un hombre que responde al gobernador, al frente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

"La razón de mi renuncia es sencilla: no podemos entregarle al kirchnerismo el Tribunal de Cuentas de manera vitalicia a cambio de un par de cargos para Juntos. Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente. Así mas que halcones o palomas parecemos pavos reales", había dicho después de la sesión del último martes.

Su decisión y sus dichos hicieron mucho ruido en la política provincial. En declaraciones a la prensa, el ex ministro durante la gestión de Vidal fundamentó su paso al costado como vicepresidente segundo del Senado: "Nosotros tenemos en Juntos por el Cambio una forma de tomar decisiones a partir de una mesa provincial, donde están representados todos los espacios políticos y lo que se decide lo llevan a cabo los bloques de diputados y senadores. En este caso se tomó una decisión unilateral por parte del PRO y el radicalismo, acompañando la designación de Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas provincial, siendo un hombre cercano al gobernador y en un cargo vitalicio. Eso se consiguió a partir de un acuerdo con los radicales y el PRO, porque no tenían los votos".

"En este caso no había que acompañar al gobierno provincial. Como en la mesa provincial tenía oposición del peronismo y la Coalición Cívica, saltearon eso e hicieron un acuerdo bilateral", señal, a lo que agregó: "Tenemos que dar herramientas para gobernar desde nuestro lugar, pero esto excedía los límites de nuestra tarea".

"Entendí que a raíz de las diferencias que tenía con este acuerdo con Kicillof no podía seguir. El acuerdo es darle a Kicillof el nombramiento de la persona que va a controlar las cuentas del gobierno provincial y los municipios hasta que el señor Thea quiera jubilarse. A cambio darle algo que el gobierno de la provincia le debía a la oposición que era el nombramiento en algunos cargos de contralor que funcionan en la provincia", apuntó.

En ese sentido, indicó que "el PRO y el radicalismo fueron los que acompañaron la decisión del oficialismo. La Coalición Cívica y la pata peronista de Cambiemos votó en contra. El presidente del PRO es Jorge Macri y el presidente del radicalismo es Maxi Abad". Y advirtió: “A nosotros nos votaron para manifestar la oposición al gobierno. No digo que no tengamos que permitir que el gobierno tenga herramientas para poder gobernar. En este caso esta no es una herramienta que necesita el gobierno para poder gobernar. Mi decisión tiene que ver con fortalecer Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre la frase que "así mas que halcones o palomas parecemos pavos reales", De la Torre explicó que "tiene que ver con la disputa interna donde algunos sectores se llaman palomas y otros halcones. En Juntos por el Cambio hay más pavos reales que halcones y palomas. Tenemos demasiado interés en acuerdos que son poco felices y van a condicionar la vida de los bonaerenses".

Y agregó: "El problema de la coalición es que estamos pensando más en las candidaturas que en lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno el año que viene, cómo lo vamos a hacer y cuándo".