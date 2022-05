En 2 meses 100 mil argentinos pasaron a pagar Ganancias: otro reclamo para que suban el piso

Más de 100.000 trabajadores y jubilados pasaron a pagar el impuesto a las Ganancias en tan sólo dos meses. El dato es tan duro como preocupante y sirvió como un disparador para una nueva ofensiva contra el ministro de Economía Martín Guzmán desde adentro del Frente de Todos, que vive una interna feroz, la cual ya no se oculta.

Es por eso que todos los cañones pusieron la mira en el piso del impuesto, que por la inflación empezó a golpear los bolsillos de los argentinos ya que muchos ven en sus recibos de sueldos los descuentos debido a que tiempo atrás no los impactaba. Lo cierto es que desde la cartera de Guzmán ya habían anticipado que hasta julio no se tocaba el piso de Ganancias, una decisión que no fue vista con buenos ojos ni en el sector sindical ni en parte del propio Gobierno.

Es por eso que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una nueva carta al ministro, con copia al Presidente Alberto Fernández, en donde reclama que eleve el “piso” salarial del impuesto de forma urgente, antes del medio aguinaldo. El pedido está fundamentado por datos que indican que "a febrero de 2022 la cantidad de trabajadores y jubilados 'retenidos' en el impuesto a las Ganancias era de 742.964 y dicha cantidad se elevó a 847.878 al mes de abril del corriente año, un 14% de incremento en solo dos meses”.

Por otro lado, Massa le recuerda a Guzmán , “que en el próximo mes se liquida además el sueldo anual complementario” y esa situación provocaría que más trabajadores sean alcanzados por el impuesto y que además impacte directamente en el medio aguinaldo.

Cabe recordar que hace dos semanas el presidente de Diputados reclamó llevar el piso de $225.000 a $265.000, con el objetivo de que los aumentos salariales no fueran absorbidos por el impuesto mencionado. Pero al no tener respuesta en las últimas horas redobló la apuesta con una nueva carta en donde además le agrega que la suba del piso se efectivice desde el mes próximo en lugar desde enero de 2023 como estaba pautado, y que pase a $ 275.000 mensuales.

Esta es la carta completa: