Atragantamientos con comida: un riesgo común que suele subestimarse

Un asado entre amigos derivó el sábado pasado en un incidente fatal cuando uno de los comensales se atragantó con un trozó de carne y terminó muriendo por asfixia minutos después en medio de la consternación de sus acompañantes que no lo pudieron salvar.

El episodio, que ocurrió en la localidad de Humahuaca y tuvo por víctima a un hombre de 48 años constituye un tipo de accidente mucho más común de lo que en general se suele imaginar.

De hecho, el 24 de enero de este año ocurrió algo similar en un asado familiar, donde falleció un hombre de 58 años en la ciudad mendocina de Godoy Cruz.

Las obstrucciones por cuerpos extraños suelen darse por diversos objetos según la edad. Mientras que entre los chicos lo más común es que ocurran por monedas o piezas de juguetes; en adultos, ocurren generalmente por huesos de pollos o trozos de carne de gran tamaño que no se terminan de masticar.

Si bien la mortalidad de estos episodios es baja, ya que según algunas estadísticas rondaría el 4% de los casos, se trata de situaciones que no hay que subestimar.

Como explican desde la guardia del Hospital San Martín, “lo más importante es advertir la situación de inmediato y tratar de establecer su gravedad. Si la persona está consciente y puede toser, se recomienda alentarla a que lo haga. Si el grado de obstrucción es mayor y no le permite respirar, entonces lo primero es pedir asistencia al 911 y empezar a practicar un procedimiento de emergencia, que se conoce como maniobra de Heimlich y que se puede hacer después del año de edad”.

“Aunque en general la mitad de los casos se resuelven espontáneamente, el resto requiere de asistencia y la mayor parte de las veces terminan siendo resueltas por personal médico aplicando esta maniobra al llegar al lugar”, explican desde el San Martín.

El principal procedimiento de primeros auxilios recomendados para los casos de atragantamientos severos en personas mayores a un año de edad, la maniobra de Heimlich debe aplicarse tras comprobar que la persona presenta ya dificultades para respirar.

Cuando no es así, lo que se recomienda es hacerla toser y en ningún caso intentar extraer el objeto metiendo los dedos en la boca, dado que de esa forma se podría agravar la situación

La maniobra de Heimlich consiste en abrazar a la persona atragantada con los dos brazos desde atrás, colocar ambas manos a la altura de su diafragma envolviendo el puño de una con la mano de la otra y comenzar presionarle el abdomen con movimientos sucesivos empujando hacia arriba para ejercer una presión abdominal que contribuya a la expulsión.

Si bien la mitad de los casos de asfixia por atragantamientos se resuelven espontáneamente, un 85% de los episodios restantes logran ser solucionados gracias a este procedimiento que promovió un médico norteamericano a mediados de la década del setenta.

Para evitar que los niños se atraganten es fundamental no dejar a su alcance frutas pequeñas como maníes, almendras o pasas de uva, ya que pueden obstruir sus vías aéreas. En esos casos, si el niño puede toser no hay que intervenir, pero si no pudiera hacerlo hay que llamar al servicio de emergencias médicas.

Mientras se espera la llegada de Emergencias un adulto puede proceder de varias formas, dependiendo de la edad del niño: si es mayor de un año, se puede practicar la misma maniobra que en los adultos.

En menores de un año se debe colocar al bebé sobre el antebrazo, boca abajo, con la cola más alta que la cabeza y golpearlo cinco veces con la base de la palma de la mano a la altura de los omóplatos, en la parte alta de la espalda.

