VIDEO. Canosa enfurecida: echó de su programa a Jorge Yoma por defender a Alberto Fernández

Otro hecho escandaloso ocurrió en el programa de Viviana Canosa, que tuvo como protagonista al dirigente peronista, Jorge Yoma. La conductora de televisión, le pidió que se vaya del programa, tras un intercambio de palabras (por momentos tensos) que tuvo con el cantante de cumbia "El Dipy".

Todo pasó tras una larga charla discusión en la que Yoma, ex embajador argentino en México y Perú, defendió al Gobierno que conduce Alberto Fernández y causó la indignación del cantante de la movida tropical, que suele criticar con dureza a la actual administración del Estado nacional, que manifestó: "Como este tipo que vivió toda la vida de la política hay un montón, como Alberto que no es de hace cinco años. Alberto viene "choreando" de tiempos inmemorables de la política. No es el peronismo el único corrupto".

En una intervención, Canosa interrumpió el debate en vivo y frente a las cámaras le pidió al invitado que "se vaya" del estudio: "Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro", relató.

"Te agradezco, con todo respeto, no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros", le transmitió la conductora a Yoma, mientras este la observaba de reojo y con detenimiento. "Lo lamento, realmente nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. No puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos”, cerró.