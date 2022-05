Al calor de la fogata: asalto a un jubilado en Tolosa

La madrugada del pasado viernes se transformó para un jubilado de Tolosa, en un abrir y cerrar de ojos, en una verdadera pesadilla.

Es que mientras estaba solo y dormía en su vivienda de Camino General Belgrano, entre 528 y 529, dos jóvenes delincuentes, con sendas armas de fuego, lo despertaron (a las 4 de la mañana) tras colocarle una de esas armas en la cabeza, Nada más y nada menos.

Aterrado y aturdido por la violenta situación, enseguida Roberto Sanpedro (66) comenzó a escuchar una andanada de amenazas de parte de esos asaltantes, que cubrían sus rostros con pasamontañas y parecían dispuestos a todo.

Tal es así que, inclusive, entre las varias maniobras para infundirle pánico, según reveló ayer la víctima a este diario, “también me taparon con una frazada, me pegaron un culatazo en la cabeza, me pusieron un revólver en la garganta y hasta hicieron una fogata con una manta en la habitación, amagando armar un incendio. Pero luego apagaron el fuego”.

“PEDÍAN 100.000 DÓLARES”

En medio de tanto martirio al que fue sometido, Sanpedro quedó perplejo cuando con firme tono de voz ambos ladrones le exigían que les entregara “100.000 dólares”.

En su charla ayer a la tarde con EL DIA, sostuvo: “Creí que entonces se habían equivocado de casa, que tenían un falso dato o bien que me dijeron ese monto para ver si les decía que guardaba un ahorro en dólares importante, pero de menor cantidad”.

Pero este jubilado les respondió a los intrusos que “ni de casualidad” tenía semejante monto.

Enseguida, les dijo dónde estaba el dinero. “En total me robaron cerca de 50.000 pesos y 200 dólares”, comentó.

Los delincuentes igualmente sospecharon que en ese domicilio había más plata y no sólo lo buscaron en ese dormitorio, sino en otros ambientes de la casa.

“Me dejaron todo revuelto, desparramaron ropa y tiraron otras cosas al piso por todos lados. Pero lo peor es que hasta rompieron un placard y algunos cajones mientras revolvían”, consignó después.

Los padecimientos para Sanpedro se produjeron durante una hora. Luego, los asaltantes escaparon por donde ingresaron al inmueble: una ventana trasera a la que le habían rota una reja protectora.

“Hace 40 años que vivo acá y es la primera vez que sufro un robo, pero la pasé horrible”, reconoció.

“TAMBIÉN AL AUTOSERVICIO”

Tanto el jubilado como la Policía, señalaron que los mismos delincuentes robaron además en el autoservicio que está en el frente de la misma propiedad.

Si bien Sanpedro aseguró desconocer lo sustraído en el local, voceros policiales aseguraron que allí robaron “80.000 pesos, tres botellas de fernet, cartones con atados de cigarrillos, las dos cámaras de wifi junto al DVR”.

Hasta el momento nada se saber sobre el paradero de los ladrones.