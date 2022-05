VIDEO. Se desnudó en plena calle Florida para protestar en contra del autotune

Una joven artista argentina se desnudó y llevó adelante una protesta en contra del autotune en plena calle de Florida.

"La música tocada por seres humanos está muriendo", aseguró Denisse Romano en una entrevista televisiva donde también remarcó que su protesta no es en contra del "género" ni del "reggaetón" si no "contra la industria de la música que te cierra puertas constantemente".

En un post de Instagram, la cantante aseguró: "Esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda para que te abran las puertas en la industria de la música, no vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos evidentemente".

"Esta a la vista, y me lo han dicho en la cara “no lo vemos vendible”, “ya no desarrollamos artistas. Están perdiendo sensibilidad, por que al fin y al cabo lo que importa son los números", afirmó la cantautora.

Y cerró: "Voy a seguir haciendo la música que me hace feliz, voy a decir en mis letras lo que quiero decir, no lo que ellos consideren".

¿Qué es el autotune?

El autotune es una herramienta que tiene como objetivo ampliar, corregir y perfeccionar tanto la voz de los cantantes como de algunos instrumentos. Hay quienes lo definen como el 'photoshop' de sonido.

Fue en 1988 cuando Cher lanzó la canción "Believe", donde por primera vez se utilizó el autotune como una herramienta más dentro de la composición musical permitiendo un sonido futurista y poco humano. El éxito del tema fue indiscutido.