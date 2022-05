Messi, con sed de más gloria: "Queremos ganar la Finalissima"

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aseguró hoy que la Finalissima contra Italia será considerada "como una copa más" y que el grupo tiene la intención de ganarla para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022.



En una entrevista con TyC Sports, el astro habló en la previa del partido del miércoles en el estadio Wembley de Londres y remarcó la importancia que tendrá el choque ante el último campeón de Europa.



"Es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial. Es una lástima también porque ahora tengo compañeros y amigos en el equipo, como Marco Verratti. La final es una competencia oficial, es un copa más para nosotros y la queremos ganar", expresó el rosarino.



Messi valoró este presente con el seleccionado luego de varias frustraciones y si bien no puso a la Argentina entre los candidatos al título en Qatar, advirtió que será un equipo "difícil" para cualquier rival.



"Este un grupo que juega cada partido como una final y prepara todos los partidos muy bien. Sabe perfectamente a lo que juega y se la haremos difícil a cualquier rival. No quiere decir que somos candidatos pero estamos preparados porque tenemos las cosas claras", afirmó.



El ganador de siete Balones de Oro también se refirió a su primera temporada en Paris Saint Germain, que en el medio tuvo "secuelas" importantes de su contagio de Covid-19.



"Lo de Real Madrid nos mató", aceptó Messi, quien consideró "entendible" el enojo de los hinchas parisinos.