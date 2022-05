VIDEO.- Llegó el frío y en las escuelas de La Plata ya hacen "frazadazos" por la falta de estufas

Los reclamos por falencias edilicios en las escuelas de La Plata que se sucedieron en lo que va del año apuntaron en muchos casos desde un principio a la falta de estufas y las deficientes instalaciones de gas como uno de los problemas a solucionar. Sin embargo, llegó el invierno y como era de esperar algunos colegios se encontraron con el inconveniente para garantizar el normal desarrollo de las clases ante el acecho de las bajas temperaturas.

Este lunes, con el termómetro por debajo de los 2 grados, una de las primeras instituciones en plantear la problemática fue el Normal 2, en donde los estudiantes llevaron adelante, con apoyo de otros actores de la comunidad educativa como padres y docentes, un "frazadazo".

Los alumnos, que se pusieron al frente del reclamo, emitieron en las últimas horas un comunicado de prensa en el que hicieron saber la decisión de realizar la jornada de protesta: "Ante la presencia de pérdidas de gas, falta de bancos y estufas, roturas y desprendimientos de techos, lxs estudiantes del Colegio Normal 2 de La Plata, habiendo solicitado oportunamente al Consejo Escolar la solución de estás demandas, respondiéndonos que carecen de los fondos necesarios, es que le exigimos ahora al Sr. Intendente Julio Garro que provea de los fondos necesarios para que podamos afrontar el invierno que se acerca en condiciones dignas".

En la misiva añadieron que "convocamos a todxs lxs estudiantes del colegio normal 2 y su comunidad educativa, y a la solidaridad de todxs lxs estudiantes secundarixs de La Plata, cómo medida de protesta ante la grave situación expresada".

Otra secundaria con problemas y en donde se puso el tema en debate es en el Belgrano (o Media 1), luego de que las autoridades les avisaran por teléfono que, a partir de este lunes, ante el descenso de la temperatura, el ingreso en el turno mañana sería desde las 9.30. En la explicación señalaron que el motivo de la decisión de los directivos es evitar las horas más frías, a raíz de las deficiencias de calefacción que presenta el enorme edificio de 9 y 38.

En este caso la comunidad educativa emitió un comunicado en el que se indicó: "Desde la Comunidad Educativa de la Secundaria N° 1 “Manuel Belgrano” (calle 9 y 38) convocamos el día 2 de junio a las 12 hs. a un “Frazadazo” en reclamo por el arreglo de la calefacción de nuestra institución".

En el texto describieron que "la Secundaria N° 1, al igual que decenas de escuelas de la Ciudad de La Plata, se encuentra en una situación de deterioro edilicio enorme. El abandono que viene produciendo el Estado desde hace años se refleja en una escuela con casi nulo mantenimiento de su infraestructura, con baños en pésimas condiciones, un gimnasio clausurado desde hace años porque no se arregla el sistema de drenaje, techos que se caen y un grave problema que se agudiza cuando llega el frío: las calderas están rotas".

También plantearon inconvenientes desde la Secundaria 54, de 122 y 604, en Villa Elvira. "Estamos sin calefacción, las ventanas y las puertas no cierran, los baños no están en condiciones. No aguantamos más", consignaron desde la comunidad escolar.

Un reclamo similar apuntaron desde la Secundaria 15, en 19 y 464, City Bell, en donde la preocupación gira alrededor de "la cantidad de vidrios rotos en los salones, ventanas que no cierran y puertas destrozadas, además de que los calefactores no funcionan". "Nadie escucha nuestros reclamos", lamentaron.

En este marco, el titular del Consejo Escolar de La Plata, Nicolás Morzzone, sostuvo que "con respecto a la escuela Media Nº 1 'Manuel Belgrano', la calefacción está en obra y ya se va a normalizar la próxima semana". Y en cuanto a la situación del Normal 2 afirmó que "pudo haber alguna cuestión edilicia pero los tres colegios normales de la Ciudad tienen las estufas encendidas, no hay problema de calefacción".

Morzzone dijo que "al día de la fecha desde el Consejo Escolar estamos en obra en 64 escuelas públicas de La Plata frente a las observaciones que hizo Camuzzi en diciembre de 2021. En muchos casos son obras totales en las escuelas. Eso imposibilitó, por ejemplo, el servicio alimentario en las escuelas".

"Venimos advirtiendo de esta situación de principio de año a la Provincia. Hay que realizar inversiones millonarias. Recibimos, hace diez días, una partida de la Provincia de 32,5 millones de pesos. Y hace un mes y medio que estamos con obras en marcha y finalizadas. Más de 50 por ciento de esas 64 escuelas hoy están terminadas", subrayó.

Asimismo, explicó que "estamos teniendo un problema con Camuzzi, es importante que la empresa ordene sus prioridades, porque están tardando entre 10 y 15 días en venir a las escuelas". En ese sentido, dijo que "tenemos 15 escuelas a las cuales aún no vinieron. Al día de hoy con esta temperatura si Camuzzi no establece medidores, o si no hace las inspecciones por más que las obras no estén hechas, no podemos tener calefacción en las escuelas".

"En muchos casos Las obras están hechas pero tiene que venir Camuzzi a realizar la inspección", enfatizó.

"Es un frente, en la plata hay 320 edificios públicos de los cuales 64 están en obra. Algunos finalizan esta semana. Hay 59 escuelas de la ciudad que tienen sistemas de caldera y sólo queda la puesta en marcha de unas 5 o 6 calderas, las cuales esta semana ya van a estar en funcionamiento", enfatizó.

"Por último, comentó que tenemos en marcha el 75 por ciento de las estufas de los colegios y calculamos que para la semana que viene vamos a tener el resto. Es la primera vez que se va a llegar a junio en esas condiciones porque todos los años la solución llega después de esos plazos", destacó.