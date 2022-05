Otra “cátedra” de cómo enseñar lo que parece complejo en Matemática

Lo cotidiano, las prácticas que organizan la vida de las personas, son las herramientas a las que recurre esta profesora de Matemática para explicar, en sus cautivantes clases, los números y sus relaciones. María Inés Baragatti -73-, jubilada ya desde hace un tiempo de su labor docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes, volvió a facultad de Ingeniería de la casa de altos estudios local, donde fue por años titular de “Matemática “D”, y dio “cátedra” de cómo enseñar aquello que para muchas personas parece muy complicado de aprender.

Fue la tercera clase magistral que Baragatti dicta en Ingeniería tras retirarse del ejercicio docente que cumplió durante cuarenta años. El Anfiteatro 14 del Departamento de la unidad académica de 1 y 47 se colmó de estudiantes universitarios, graduados, investigadores, autoridades de la facultad discípulas de la profesora, alumnos de colegio secundario y un público en general apasionado por el álgebra, la trigonometría y la geometría. “Como esta vez, ninguna”, dijo al finalizar la jornada la licenciada en Matemática graduada en 1971 en Ciencias Exactas de la UNLP. Y es que nunca estos encuentros habían sido tan emotivos: en las anteriores oportunidades no había asistido la enorme cantidad de gente que la escuchó ahora ni había sido interrumpida tantas veces en sus explicaciones por los vigorosos aplausos con los que se le demostró admiración. “Me hicieron llorar”, agregó.

Arrancó el encuentro aclarando que ella, que enseña de forma particular en su casa de Bernal de manera gratuita, la única condición que pone si le proponen dictar una clase es que del otro lado haya alumnos. “Tengo que tenerlos enfrente, verles la cara; si alguien quiere grabar que grabe, pero no enseño sólo a una cámara. Yo tengo que saber si tengo que bajar o subir el nivel de lo que estoy diciendo y quedarme tranquila de que si alguien no entiende, me pregunta”, dijo.

En esta ocasión abordó tres definiciones básicas de la Matemática: límite, derivada e integral; después explicó logaritmos. Todo fue seguido por los presentes con suma atención.

Señalando el pizarrón, en otro tramo de la clase preguntó “¿Qué teorema es este?”. “Tales”, se escuchó decir a una mujer del público y la profesora se sintió satisfecha con la respuesta.

Convencida de que el fantasma que representa la matemática para muchos es más un prejuicio que una realidad, recordó que en su época de docencia, cuando debía referirse al concepto de velocidad ponía como ejemplo el paso de un colectivo, los horarios, las cuadras recorridas, y así podía calcularse la velocidad promedio y la distancia sobre tiempo. Apuntó luego, en una charla con EL DIA, y en relación a esa visión práctica para acceder a la Matemática, al modo en que se enseñan los números en el nivel secundario. “No lo hacen bien; a los chicos les dan la receta, las fórmulas a aprender de memoria. En Matemática, para comprenderla, hay que ir por la definición”, señaló al tiempo que disparaba un ejemplo: “¿Qué es un rombo? Un rombo no es más que una figura de cuatro lados vista desde otra perspectiva que el cuadrado”, precisó.

Baragatti vuelve cada vez que puede a la facultad de Ingeniería. Se hizo célebre más allá de las fronteras de esa unidad académica, donde, como se dijo, enseñó durante cuatro décadas, por sus estimulantes clases de Matemática. Las distintas generaciones que estudiaron con ella la recuerdan con el aprecio que despiertan esos profesores y profesoras que logran acercar la materia al interés y el entendimiento de las alumnas y los alumnos. “María Inés fomenta el cuestionamiento de los conceptos y deja de lado los procedimientos de memoria. Ella hace pensar”, sintetizan quienes cursaron con la docente.

La clase especial fue organizada por la UIDET IMApEC (Investigación en Metodologías Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias), encabezada por la doctora Viviana Costa y el ingeniero Damián Pedraza.

Se informó desde la facultad de Ingeniería que la clase extraordinaria será publicada en el canal de YouTube “El Traductor de Ingeniería”.