VIDEO. "Sos mala compañera": se pudrió todo entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez en el pase radial

Cristina Pérez y Baby Etechecopar protagonizaron un fuerte cruce en Radio Rivadavia este mediodía en el pase que ambos comparten entre sus respectivos programas.

¿Qué sucedió? La polémica estalló cuando Baby hizo referencia cuestiones de militantes de La Cámpora y de inmediato Cristina manifestó lo incómoda que se sintió.

“Para mí es un espanto lo que estás contando, es re delicado porque estás entrando en un terreno re personal que puede ser ofensivo, difamatorio, no sé quién lo dijo”, le dijo la periodista.

Entonces Etchecopar le respondió: “¿Enserio? Mirá vos, ¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás? ¿Sabés por qué me joden los pases con vos? Porque no sos buena compañera”. Acto seguido y Baby que no es andar con medias pulgas se levantó y se fue.