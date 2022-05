"El frío nos está matando": el drama de casi un centenar de familias sin gas en un edifico céntrico

El frío es intenso y las bajas temperaturas acechan en los últimos días a los platenses. Estas condiciones climáticas no solo han dejado al descubierto las fallas edilicias en establecimientos educativos, sino que en en diferentes edificios de las ciudad también se han reportado negligencias.

En este contexto vecinos se contactaron con EL DIA y denunciaron que hace un mes vienen padeciendo la falta del servicio de gas, algo que no solo ha complicado en el día a día para cocinar y/o otras actividades, sino que con la llegada del frío polar muchos "están sufriendo". Se trata del edificio ubicado en pleno centro, en la zona de avenida 44 y esquina 5.

Según indicaron los damnificados, actualmente son casi 100 familias las que no cuentan con gas natural, por lo que la situación "es desesperante".

El problema -según detallaron- nació por una pérdida importante de gas, lo que derivó en que la administración del inmueble se contacte con la empresa Camuzzi, quienes decidieron cortar el suministro hasta que se realice la obra correspondiente avalada por el matriculado y la inspección habitual para la seguridad de los habitantes.

Desde el manejo del edificio señalaron que dicha obra iba a estar a cargo de los "dueños", pero al día de la fecha ni siquiera empezó. "Somos 85 departamentos sin el suministro de gas. Es una vergüenza. El frío nos está matando", señaló una vecina enojada.

"Los inoperante de la administración todavía no han hecho nada. Primero decían que los dueños no juntaban el dinero. Estamos en sobre 44 n* 495, esquina 5", recalcó la damnificada y pidió una solución inmediata entendiendo además que en esta época del año es "inhumano" no poder contar con este servicio.