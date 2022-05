En medio de la ola de quejas por el gas, el Consejo Escolar de La Plata le tira la pelota a Camuzzi

Desde que arrancó la ola de frío, alumnos y padres de distintas escuelas platenses salieron a las calles a protestar por los problemas que los edificios tienen con el gas que impiden una buena calefacción en las aulas. Ayer fue el Normal 2, hoy el Normal 1 y se sumaron instituciones (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-31-9-24-0-crecen-los-reclamos-por-el-drama-de-la-calefaccion-en-las-escuelas-en-el-normal-1-realizan-una-sentada-la-ciudad). Pero ya se proyectan más movidas de otras instituciones para quejarse por los problemas edilicios.

Fue en ese marco que el Consejo Escolar de La Plata salió a dar una respuesta y le tiró la pelota a Camuzzi, la prestataria del servicio de gas en la Región. "Al día de la fecha se registran en La Plata más de 15 escuelas con obras terminadas en las cuales Camuzzi no fue a restablecer el servicio de gas", precisaron desde el Consejo.

Según se informó, actualmente encara la etapa final de 60 obras de cambio integral y parcial de cañerías de gas en los distintos establecimientos educativos platenses. Además, anticiparon que "durante los próximos días se finalizará el proceso de encendido de las más de cuatro mil estufas existentes en todas las escuelas del Partido".

A través de un informe que detalla cuál es el estado de situación en los establecimientos de educativos de la Ciudad, desde el mencionado organismo local se explicó que este año no hubo escuelas que no arrancaron por falta de gas. No obstante, indicaron que “el problema principal es que Camuzzi está tardando en ir a poner el medidor en marcha, y viene con un retraso de unas dos semanas”; mientras que sostuvieron: “Hay un desorden de prioridades enormes. Interpelamos a que la prestataria ordene sus prioridades y ponga las mismas en las escuelas públicas de la ciudad”.

Según manifestaron, el Consejo Escolar trabaja en 312 edificios públicos educativos de La Plata y, en ese universo, "59 escuelas ya tienen sistema de calderas funcionando y más 60 edificios públicos están en la etapa final de obras por cambio de cañerías". Además, se informó que "durante los próximos días se completará el encendido de las estufas en los restantes 188 edificios públicos, los cuales en su gran mayoría ya cuentan con gas".