Tras la renuncia que calentó la interna, confirman que no habrá demoras en el gasoducto Néstor Kirchner

La renuncia de Antonio Pronsato, encargado de avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner, no sólo causó sorpresa sino también cierto desconcierto respecto de la marcha de la obra.

Y fue el secretario de Energía, Darío Martínez, el encargado de salir a echar un poco de luz sobre la situación: "Eso no va a reemplazar el proceso del gasoducto, que es una obra importantísima y no se va a demorar por modificar una persona, qu si bien tiene mucho conocimiento, es parte de un equipo que está llevando adelante este trabajo. No va a demorar la obra!", afirmó el funcionario que responde a La Cámpora.

"Serán diferentes internas", atribuyó Martínez la salida de Pronsato, buscando relativizar su salida y bajarle el tono a la polémica.

Martínez afirmó que la obra del gasoducto "sigue funcionando conforme a los plazos establecidos. Estamos avanzando, se han adjudicado o caños, esta semana van a estar los pliegos de la obra, se hicieron los estudios de impacto ambiental en Neuquén, Río Negro, La Pampa, que es por donde pasa".

Y apuntó que el desarrollo que está teniendo la obra permite pensar que en julio o agosto del año próximo de conectará el gasoducto. "Estamos muy conformes. Esta obra es la más importante en materia de infraestructura en los últimos 40 años de la Argentina, necesaria para sustituir importaciones y producir gas argentino con industrial nacional".