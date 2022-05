VIDEO.- Así volcó el camión en Plaza Italia: iba a gran velocidad y terminó sacando chispas

Finalmente se conocieron las imágenes de cómo fue el vuelco en Plaza Italia. De acuerdo a las imágenes que accedió EL DIA, el camión iba a gran velocidad y terminó dado vuelta tras intentar doblar por Avenida 44 hacia 6.

El video del accidente fue captado por las cámaras de monitoreo de la Municipal y en él puede apreciarse la mala maniobra que realiza el conductor, quien según se informó pudo salir por sus propios medios de la cabina. El brusco volantazo fue lo que terminó provocando este incidente vial que dejó escenas cinematográficas.

El tránsito fue un caos durante varias horas ya que el hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana y recién cerca de las 11 lograron remover el enorme camión con acoplado, y que se necesitó una grúa para poder ponerlo nuevamente sobre sus ruedas.

En el lugar del vuelco se montó un amplio operativo para liberar el paso en la esquina de 44 y Plaza Italia. Hubo desvíos en el tránsito por parte de personal de Control Ciudadano y luego se procedió a recoger toda la mercadería -harina y aceite- que quedó desparramada en el asfalto.

Sobre el episodio, precisaron desde la Comuna que en horas de la madrugada un llamado a la línea telefónica de asistencia 103 dio alerta sobre un camión que había volcado en la mencionada esquina, que transportaba aceite y harina y que obstruía el paso sobre la arteria. El área de Protección Civil y el Same arribaron al lugar y en primera instancia constataron que el chofer no haya sufrido heridas graves. En ese sentido se informó que el hombre no debió ser trasladado.

Al mismo tiempo, personal de tránsito, policía local, personal de mantenimiento del casco urbano y de Protección Civil comenzaron con el operativo para retirar el camión y liberar la zona. Finalmente con una grúa se pudo retirar el camión volcado. Más tarde trabajaron los peritos que estuvieron allí durante la madrugada y ahora deberán constatar, con la ayuda de las Cámaras de Seguridad, cuál fue el motivo por el cual volcó el camión en el centro de la ciudad porque, más allá de las reveladoras imágenes que acompañan esta nota, resta determinar si el accidente fue a causa de las malas condiciones en las que estaría el camión.

Como ya contó EL DIA, se pudo comprobar que al menos varios cubiertas del rodada estaban "lisas" (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-4-9-54-0-hipotesis-e-interrogantes-sobre-el-estado-del-camion-que-volco-en-plaza-italia-policiales). Y eso podría ser uno de los motivos, aunque también se buscará determinar el funcionamiento de los frenos y la dirección.