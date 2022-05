Otra escuela de la Ciudad con reclamos por falta de personal y clases salteadas

A la larga lista de escuelas con inconvenientes para poder dictar las clases del ciclo lectivo 2022, tras la vuelta a la presencialidad, habría que sumar a la Secundaria Nº 29, “Benito Lynch”, situada en 13 y 42. Así lo indicaron en el inicio de esta semana integrantes de esa comunidad educativa. Sin embargo, para las autoridades educativas, el cuadro dista de constituir un problema como el que se describa.

“Habitualmente, dos o tres días a la semana no tienen clases y la que está encargada de avisar cuando pasa eso es una alumna. Todo, a través de un grupo de WhatsApp en el que ni siquiera podemos preguntar que sucede”, le contó ayer a este diario Gustavo, padre de un alumno de los cursos superiores en ese establecimiento.

La versión fue acompañada por una docente que se desempeña en la escuela. Forma parte del grupo que por estos días garantiza actividades en un contexto cargado de horas libres, según contaron. “Es algo común desde que empezaron las clases. Pensamos que este año iba a mejorar la situación, pero no es así”, indicó el padre del alumno. En pandemia, contó, su hijo tenía contacto con la escuela a través de la misma red de mensajería por la que ahora avisan que no hay clases. No hubo, aseguró, ni llamados, ni encuentros por video conferencia, ni plataforma virtual o material impreso.

Ahora, desde marzo, los encuentros en el salón se interrumpen. “Faltan profesores porque renuncian y no nombran otros”, dijo el padre del alumno y añadió que no tienen contacto con las autoridades de la escuela. Ni en forma presencial ni por mensajes: “El año pasado el grupo de WhatsApp lo manejaba un preceptor pero hubo una discusión con una madre y dejó. Entonces, le pasaron la tarea de comunicar a una alumna”, indicó.

Ante la consulta de este diario, desde la Dirección General de Cultura y Educación se informó que en la institución hoy habrá clases normalmente y también mañana.

Gustavo, indicó que “hoy -por ayer- les avisaron que entraban a las tres de la tarde y mañana y pasado no van a tener clases”, en la división a la que concurre su hijo.

En la comunidad contaron que un cuadro similar, no tan acentuado como en quinto, se advierte en divisiones del tercer año, por ejemplo.

“Se tornó algo natural lo que sucede. Es un problema muy serio en cuanto a la formación de los chicos”, dijo el padre y añadió que “los mensajes que más repercusión tienen es cuando reparten alimentos”, de un programa de asistencia a familias en situación de vulnerabilidad.

La institución trabaja en cuatro turnos y forma parte de un complejo que alberga también una escuela Primaria.

La falta de auxiliares fue un problema que golpeó en el inicio del ciclo lectivo. Hasta derivó en una protesta pública de la comunidad educativa de la Primaria Nº 78.

Entonces, se denunció que el problema era “crónico”.

Por esos días, en el edificio escolar contaban con una sola auxiliar, con varios años de trayectoria en el lugar y está sola para abarcar la limpieza y desinfección de la escuela .

De ese modo, las condiciones de higiene se deterioraban para alrededor de 350 estudiantes que iniciaban las clases luego de casi dos años de actividad presencial frenada por la pandemia.

Se reclamaba entonces que al retomarse la presencialidad en las escuelas, tras las vacaciones de invierno de 2021, “nuestros hijos no pudieron regresar en forma completa por la falta de auxiliares”, indicó la madre de una alumna.

La directora de la escuela, contaron entonces, hizo distintos reclamos, que volvió a reforzar en diciembre pasado.

Así y todo, según las quejas de en la comunidad, los problemas seguían como en el ciclo anterior.

Para este año, se había resuelto aplicar un esquema de clases con días alternados. Un día primero, segundo y tercer grado, y al día siguiente cuarto, quinto y sexto grado.

La Primaria funciona por la mañana. A la tarde y la noche funcionan los turnos de la Secundaria. “Antes, las maestras ayudaban con la limpieza de las aulas, pero después de la pandemia hay que desinfectar y eso, por protocolo, sólo puede hacerlo un auxiliar, según nos explicaron”, agregó la madre en diálogo con este diario.

