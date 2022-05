Padres salieron a cortar la calle porque siguen sin gas en dos escuelas de Gorina

Con la llegada de las bajas temperaturas, los inconvenientes de infraestructura en las escuelas cobraron más notoriedad. Un nutrido grupo de padres de dos colegios de La Plata volvieron a protestar por falta de gas en el establecimiento y decidieron cortar una calle para visibilizar la protesta.

La movilización la realizan madres y padres de las escuelas Primaria 75 y Secundaria 84 de Joaquín Gorina, ubicadas en 508 y 157. Érika, mamá de tres alumnos manifestó que “todo sigue igual, sin respuestas con respecto a la provisión del gas, por eso nos movilizamos y cortamos el tránsito".

La mujer agregó que "reclamamos veredas para que los chicos puedan ir tranquilos a la escuela, que funciones el gas en dichas escuelas y la circulación de micros en horarios de la escuela".

"El funcionamiento del gas para que los chicos puedan tener estufas en días de frío, además de el desayuno y el almuerzo como corresponde porque no tienen viandas", sostuvo.

QUE PASÓ CON EL GAS

Tal como informó este diario, a fines de la semana pasada, personal del consejo escolar de La Plata (CELP) estuvo en las escuelas de Gorina para realizar una intervención con miras a la habilitación del gas.

Se hizo una soldadura en la puerta de acceso lateral al edificio (una salida de emergencia) solicitada por la empresa Extragas, según lo que contaron los padres movilizados por esta situación.

A la vez, se acordó con las autoridades del consejo la realización de pequeñas obras de mejora del edificio que garanticen seguridad y la provisión de gas.

El sábado pasado se realizó una inspección de la institución en presencia de representante de Infraestructura del consejo. La empresa, según se pudo saber, dio un plazo de 60 días para regularizar la instalación que incluye la construcción de una pared en donde se encuentra la salida lateral, reubicación de caños de la instalación y construcción de salida independiente para la carga de los tanques.

Todas estas obras a realizar con carácter de “urgente”, remarcaron en la comunidad educativa. El día anterior, viernes 29 de abril, hubo una inspección de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, en la que surgió la necesidad de habilitar una nueva salida de emergencia para adecuar el edificio a la normativa de seguridad.

Sin embargo, esta semana no se presentó nadie más. En tanto, desde el consejo informaron a los padres que no se realizarán las obras hasta que no se adecue el edificio tal como lo pidió la empresa. “No nos dieron plazos de ejecución, avanza el frío y los chicos están sufriendo la situación. Pronto habrá problemas con las clases y mientras tanto están sin salida de emergencia ni comedor y tampoco les entregan viandas”.